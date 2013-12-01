حمید زینی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهار نظر مسئولان باشگاه پرسپولیس برای کسر امتیاز از باشگاه تراکتورسازی به خاطر توهین تماشاگران تبریزی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: اگر اتفاقات گذشته را مرور کنیم، بخصوص آنچه که در ورزشگاه آزادی رخ داده مشخص می‌شود که تماشاگران در این ورزشگاه به تیم‌های شهرستانی بخصوص تبریزی چه توهین‌هایی که نکرده‌اند.

وی افزود: فیلم، بلوتوث و سند این مسائل وجود دارد و می‌توانیم آنها را نشان بدهیم. خود پرسپولیسی‌ها می‌دانند که چه توهین‌های نژادی و قومی به ما کردند. در حالی که چنین اتفاقاتی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز رخ نمی‌دهد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی اضافه کرد: اگر هم قرار است امتیازی کسر شود، باید از پرسپولیسی‌ها کم شود. ما روز جمعه در تبریز دو بار از سرمربی پرسپولیس تقدیر کردیم؛ یکبار در هتل شهریار و به مناسبت سالروز 8 آذر و یکبار قبل از شروع مسابقه. این نهایت میهمان نوازی از طرف مسئولان تبریز بود که در هیچ استان دیگری دیده نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در بازی روز جمعه با پرسپولیس اتفاقی نیفتاده که از این تیم امتیازی کسر شود، خاطرنشان کرد: غلامرضا بهروان (رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ) هم در ورزشگاه بود. به نظرم پرسپولیس برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود دنبال بهانه می‌گردد. ما هم در بازی رفت در تهران مقابل پرسپولیس با کمک داور شکست خوردیم ولی نه حاشیه‌ای ایجاد کردیم و نه شکایتی داشتیم.

زینی‌زاده همچنین درباره مصاحبه بازیکنان تراکتورسازی و پرسپولیس پس از پایان بازی علیه یکدیگر تاکید کرد: این مسائل که در داخل زمین طبیعی است ولی بعد از مسابقه بازیکنان پرسپولیس دنبال بهانه بودند تا بازیکنان ما را تحریک کنند. آنها می‌خواستند در مسیر رختکن بهانه‌ای برای باخت داشته باشند و به همین دلیل به بازیکنان ما اعتراض می‌کردند.

وی با اشاره به انتقاد برخی از بازیکنان پرسپولیس از شادی گل کریم انصاریفرد هم خاطرنشان کرد: فکر نکنم شادی گل کریم غیر متعارف بوده باشد. نمی‌دانم مشکل چه بود که پرسپولیسی‌ها به آن انتقاد دارند. احتمالا آنها چشم دیدن شادی گل را هم ندارند!

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در پایان با ابراز امیدواری برای تداوم روند موفقیت‌های این تیم گفت: ما مصمم بودیم در نیم فصل دوم عملکرد بهتری داشته باشیم که خوشحالم استارت خوبی داشتیم. ان شاءالله در ادامه مسابقات خانگی هم طرفداران از ما حمایت کنند و به نتایج دلخواه برسیم.