به گزارش خبرگزاری مهر، حمید علی عسگری درباره شکست تیم فوتبال پرسپولیس برابر تراکتورسازی به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: در نیم فصل دوم، بازی‌های به مراتب سخت‌تری را پیش رو داریم و با علم به این مساله بخش دوم لیگ را شروع کردیم. به طور قطع بازی با تراکتورسازی در تبریز هم برای همه تیم‌ها از جمله سخت‌ترین بازی‌ها خواهد بود و معمولا در تبریز هم می‌بازند. در این شرایط فکر می‌کنم یکی از معدود تیم‌هایی بودیم که آنها را خیلی اذیت کردیم. اینکه در طول بازی از وقت تلف کردن تا سایر مسائل هر کاری انجام می‌دادند، نشان می‌دهد که توسط ما تحت فشار بودند.

وی ادامه داد: اگر قرار بود نتیجه عادلانه رقم بخورد، بر اساس موقعیت‌هایی که برای دو تیم رقم خورد، مستحق برد بودیم و تساوی هم عادلانه نبود. ما البته 10 دقیقه اول را بد شروع کردیم و تراکتورسازی در آن زمان بهتر بود ولی بعد از این 10 دقیقه، بازی کاملا دست ما بود و دو، سه موقعیت تراکتورسازی هم روی ضد حملات بود.

عسگری درباره عملکرد خود در دفاع چپ هم گفت: تصمیم کادر فنی این بود و برای بازی در دفاع راست و چپ مشکلی ندارم. در سال‌های قبل تحت نظر دایی، بیش از نیم فصل را در دفاع چپ بازی کردم. البته در این بازی نمی‌توانستم آنطور که می‌خواهم حرکت کنم. بالاخره در تبریز بازی می‌کردیم، آنها هم با دو مهاجم بازی می‌کردند که اصلا عقب بر نمی‌گشتند. پس لازم بود بیشتر به وظایف دفاعی بپردازم که مشکلی هم نبود و موفق بودم.

مدافع پرسپولیس درباره اینکه شماره پیراهنش در نهایت تغییر نکرد، تصریح کرد: مسئولان سازمان لیگ گفتند باید تا آخر فصل صبر کنم و امکان تغییر وجود ندارد. البته اصرار اصلی از سوی خانواده‌ام بود و می‌گفتند بهتر است شماره پیراهنم را عوض کنم. بالاخره آنقدر بر سر این شماره و سابقه آن برای سایر بازیکنان بحث بود که آنها هم حساس شدند و راستش خودم هم شک کرده بودم، هر چند واقعا به چنین مسائلی اعتقاد ندارم. به هر حال فکر می‌کنم آینده را خودمان می‌سازیم و امیدوارم نیم فصل خوبی داشته باشم.

عسگری در پایان درباره شرایط تیم تاکید کرد: درست است که تا مکان پنجم پایین آمدیم اما فاصله امتیاز تا صدر جدول خیلی کم است. اگر در تبریز، تراکتورسازی را تحت فشار قرار نمی‌دادیم، شاید می‌شد گفت افت کردیم ولی افتی در کار نیست. کمی سخت گل می‌زنیم که کادر فنی و دایی این را به خوبی دیده‌اند و تمرینات تاکتیکی و فردی مختلفی را دنبال می‌کنیم و بدون تردید از این مساله هم می‌گذریم و از همین بازی با ذوب آهن حرکت مجدد به سمت صدر جدول را آغاز می‌کنیم.

تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه در چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر مقابل تراکتورسازی در تبریز با نتیجه یک بر صفر شکست خورده بود.