داور دو پنالتی ما را نگرفت/ هواداران یک پشتوانه بزرگ برای تیم تراکتورسازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی شامگاه روز جمعه پس از شکست یک بر صفر تیم پرسپولیس برابر تراکتورسازی تبریز در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور اظهار داشت: ما در این بازی فقط در 15 دقیقه اول فوتبال بازی نکردیم و در این دقایق تیم تراکتورسازی روی دروازه ما فشار آورد اما در دقایق بعدی تیم ما بود که از هر لحاظ برتر از حریف ظاهر شد.

وی ادامه داد: ما 75 دقیقه به تیم تراکتورسازی فشار آوردیم و نیمه دوم با تغییر سیستم و جابجایی هایی که انجام دادیم، همه جوره حاکم بر توپ و میدان بودیم و بیش از شش موقعیت گل را خراب کردیم.

دایی با اشاره به اینکه داور بازی باید دو پنالتی به سود پرسپولیس اعلام می کرد، عنوان داشت: متاسفانه یک سری اتفاقات و اشتباهات عجیب داوری در این بازی رخ داد که به ضرر تیم ما تمام شد.

داور باید حداقل در دو صحنه به سود ما اعلام پنالتی می کرد که متاسفانه چنین نشد. آخر بازی هم پنج دقیقه وقت تلف شده اعلام شده بود که فقط چهار دقیقه و هفت ثانیه بازی ادامه پیدا کرد، حتی در همین وقت های تلف شده هم باید وقت اضافه ای لحاظ می شد.

وی در عین حال از نمایش شاگردانش برابر تیم تراکتورسازی ابراز رضایت کرد و گفت: به بچه هایم خسته نباشید می گویم آنها در تبریز برابر تیم تراکتورسازی عالی کار کردند، مخصوصا در نیمه دوم فشار زیادی به تراکتورسازی وارد کردیم و موقعیتهای زیادی برای گلزنی داشتیم و حتی به تیر هم زدیم.

سرمربی سرخپوشان تهران تصریح کرد: با این حال فوتبال است و اتفاقات زیادی در آن رخ می دهد، من به تیم تراکتورسازی و هوادارانش بابت این پیروزی تبریک می گویم اما بازهم معتقدم که به هیچ عنوان مستحق باخت نبودیم و مثل خیلی از مواقع، عدالت در فوتبال رعایت نشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با جو ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز گفت: در این بازی هواداران تراکتورسازی مثل همیشه جو خوبی در ورزشگاه ایجاد کرده بودند اما آنها باید کمی مهربان تر باشند و الفاظی را نباید به کار ببرند که اگر اینچنین شود، جو ورزشگاه می تواند خیلی خیلی بهتر هم شود. هواداران یک پشتوانه بزرگ برای تیم تراکتورسازی هستند.

دایی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا گلزنی کریم انصاری فرد با پیراهن تراکتورسازی برابر پرسپولیس برای این سرمربی حسرت بار نیست، تاکید کرد: من اصلا هم حسرت از دست دادن کریم انصاری فرد را نمی خوریم، چون من با یک سری اعتقادات به تیم پرسپولیس آمده ام و تا آخر توان، تلاشم را برای موفقیت تیم پرسپولیس به کار خواهم گرفت.

وی در خصوص اتفاقات و درگیری های بازیکنان دو تیم پس از سوت پایان مسابقه اظهار داشت: به نظر من بازیکنان با یکدیگر کاری نداشتند و تدارکاتچی تیم تراکتورسازی بود که به بازیکنان ما فحاشی می کرد، به نظر من فوتبال اینقدر ارزش ندارد که پس از پایان بازی عده ای به بازیکنان تیم حریف فحاشی کنند، فوتبال برد و باخت دارد و این کارها نباید انجام شود.

تیم پرسپولیس تهران شامگاه روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با نتیجه یک بر صفر مغلوب میزبان خود شد.