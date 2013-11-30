مصطفی طاهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این جشنواره شامل دو بخش رباتیک و فناوری نانو و سیریک‌شناسی است، گفت: جشنواره سیریک از تاریخ 5 تا 11 بهمن‌ماه به مناسبت هفته سیریک برگزار و در هر بخش 100 نفر حضور خواهند داشت.

وی از جمله محورهای اصلی جشنواره به بررسی ایده‌ها و طرح‌های علمی هوا فضا و خلاقیت دانش‌آموزان و برگزاری مسابقات ربات جنگجو، مسیریاب، فوتبالیست و رالی برشمرد.

طاهرزاده از جمله مهمترین برنامه‌های بخش دوم جشنواره به برگزاری نمایشگاه سیریک شناسی، مسابقات موسیقی محلی(تماشا)، برگزاری بازی‌های محلی شامل شترسواری در ساحل مسابقه ماهیگیری خانواده، سیریک گردی و تور گردشگری سیریک، عکاسی با موضوع سیریک اشاره کرد.

وی همچنین از برگزاری کار گاه آموزشی عکاسی استان در این شهرستان خبر داد و گفت: شهرستان سیریک میزبان خانه عکاسان استان بوده و کار گاه آموزشی عکاسان و فیلمبرداران استان در محل خور آذینی این شهرستان به مدت یک روز در حال برگزاری است.

نماینده شورای عالی استان هرمزگان با اشاره به اینکه بیش از 40 نفر از عکاسان، فیلمبرداران و صاحب نظران استان در این کار گاه آموزشی مشارکت کردند خاطر نشان کرد: این کارگاه با همت شورای شهرستان وهمکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان برگزار شد.

وی هدف از اجرا ی کارگاه آموزشی را تر ویج هنر عکاسی و ارتقاء فرهنگی و آموزش علاقمندان رشته فیلمبرداری و عکاسی این شهرستان بیان کرد.

طاهرزاده همچنین از انعقاد تفاهمنامه مابین اداره کل فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش استان جهت برگزاری آموزشگاه آزاد عکس و فیلم در این شهرستان خبرداد.

وی ظرفیت فعلی این آموزشگاه را 30 نفر قلمداد کرد و گفت: بر اساس ضوابط آموزش و پرئرش در پایان هر ترم به علاقه‌مندانی که رتبه مورد نیاز را بدست آورند دیپلم کار دانش در رشته فیلمبرداری و عکاسی اعطاء می‌شود.

وی عنوان کرد: سال گذشته در مسابقات رباتیک فوتبال نماینده شهرستان سیریک رتبه دوم و سوم از 5 تا 8 سال رتبه دوم را کسب کرده است.