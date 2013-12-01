برپایی بازاچه خود اشتغالی کوثر در بوستان میعاد 

به گزارش خبرگزاري مهر، فهیمه فیروزفر کمک به زنان سرپرست خانوار و فروش محصولات آنان را از دلایل برپایی بازارچه خود اشتغالی کوثر دانست و افزود: ستاد توانمند سازی شهرداری تهران در راستای خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار و معرفی محصولات تولید شده توسط این بانوان اقدام به برپایی بازارچه های دوره ای در مناطق مختلف تهران می کند و به همین منظور از 10 آذرماه با حضور زنان تولید کننده سرپرست خانوار بازارچه ای در بوستان میعاد واقع در منطقه 5 شهرداری تهران برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه زنان سرپرست خانوار معرفی شده از سوی ستاد توانمند سازی می توانند محصولات خود را در این غرفه ها به فروش برسانند ؛ افزود: در این بازارچه ها 60 غرفه صنایع دستی ، پوشاک، زیورآلات ، وسایل تزئینی و ... در فضای باز بوستان میعاد به مدت یک ماه برپا است.

مدیر ستاد توانمند سازی درباره هدف از برپایی این غرفه ها ، گفت: شرایطی را مهیا کرده ایم تا زنان سرپرست خانواری که امکان اشتغال در مراکز مهارت آموزی کوثر و منزل را ندارند ؛ بتوانند کالاهای مناسب و با کیفیت خود را در این غرفه ها عرضه کنند.

فیروزفر با اشاره به سیاست های ستاد توانمند سازی مبنی بر حمایت از خودکفایی، شناخت توانمندی ها ، ایجاد و توسعه فرصت های شغلی بانوان سرپرست خانوار گفت : زنان سرپرست خانوار هنرمند می توانند محصولات هنری و صنایع دستی خود را در غرفه های خود اشتغالی کوثر به فروش برسانند.

علاقمندان می توانند از11 آذرماه به مدت یکماه همه روزه از ساعت 10 صبح الی 19 با مراجعه به بوستان میعاد واقع در اتوبان آیت الله کاشانی خیابان ابوذر از این بازارچه دیدن نمایند.