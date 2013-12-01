410 دانش آموز بیجاری عازم مناطق عملیاتی جنوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه بیجار ظهر امروز در حاشیه آیین بدرقه این کاروان اظهار داشت: این کاروان در قالب 9 دستگاه اتوبوس و همگی دانش‌آموز دختر به این سفر معنوی اعزام مي شوند.

وی افزود: در این سفر معنوی، دانش آموزان در برنامه های متنوعی شرکت کرده و با رشادتهاي رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس آشنا مي‌شوند.

وی ادامه داد: این دانش‌آموزان به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی جنوب از قبیل اروند، شلمچه، ، دهلاویه، هویزه و همچنین از رزمایش تدارک دیده شده بازدید می‌کنند.

محمودی همچنین به اهداف برگزاری این اردو اشاره کرد و بیان داشت: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس، ترویج فرهنگ رشادت و از خود گذشتگی و شهادت و آشنایی با روحیه مقاومت و تجدید میثاق دانش‌آموزان با آرمان‌های شهدا و امام راحل را از جمله اهداف برگزاری این اردوها است.

وی تاکید کرد: اميدواريم دانش آموزان عزيز در اين سفرها بتوانند ارزشهايی كه از شهدا باقي مانده را دريابند و در مسیر زندگی خود راه شهدا را ادامه دهند.

فرمانده سپاه بیجار در پایان یادآور شد: انتقال ارزش‌های خلق شده در دوران دفاع مقدس تأثیر انکارناپذیر و بسزایی در انتقال فرهنگ جهاد و شهادت دارد.

راهیان نورانتقال دهنده ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیجار نیز در این مراسم در اظهار داشت: راهیان نور فرصتی ارزشمند و انتقال دهنده ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان است.

وی افزود: در این سفر دانش‌آموزان با ارزش‌های معنوی دفاع مقدس آشنا می‌شوند و این آموزه‌ها را سرلوحه زندگی و آینده خویش قرار می‌دهند.

محسن لطف الهی این سفر ارزشمند و بازدید از مناطق عملیاتی را موجب بیمه انقلاب اسلامی در برابر دشمنان دانست و گفت: راهیان نور، عنصری است تا مردم و به ویژه نسل آینده ساز با الگوگیری از ایستادگی و مقاومت جانانه رزمندگان در برابر دشمنان، در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، استوارتر از گذشته گام بردارند.

وی با بیان اینکه بسیجیان دانش‌آموز و دانشجویان در هشت سال دفاع مقدس در کربلای جنوب و غرب ایران حماسه آفریدند، عنوان کرد: حضور امروز دانش‌آموزان در اردوهای راهیان نور که تیری بر چشم دشمنان است کمتر از حماسه‌های بسیجیان آن دوران نیست.