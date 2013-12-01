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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۵

410 دانش آموز بیجاری عازم مناطق عملیاتی جنوب شدند

410 دانش آموز بیجاری عازم مناطق عملیاتی جنوب شدند

بیجار - خبرگزاری مهر: 410 دانش آموز دختر شهرستان بیجار در قالب كاروان راهيان نور عازم مناطق عملياتي جنوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه بیجار ظهر امروز در حاشیه آیین بدرقه این کاروان اظهار داشت: این کاروان در قالب 9 دستگاه اتوبوس و همگی دانش‌آموز دختر به این سفر معنوی اعزام مي شوند.

وی افزود: در این سفر معنوی، دانش آموزان در برنامه های متنوعی شرکت کرده و با رشادتهاي رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس آشنا مي‌شوند.

وی ادامه داد: این دانش‌آموزان به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی جنوب از قبیل اروند، شلمچه، ، دهلاویه، هویزه و همچنین از رزمایش تدارک دیده شده بازدید می‌کنند.

محمودی همچنین به اهداف برگزاری این اردو اشاره کرد و بیان داشت: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس، ترویج فرهنگ رشادت و از خود گذشتگی و شهادت و آشنایی با روحیه مقاومت و تجدید میثاق دانش‌آموزان با آرمان‌های شهدا و امام راحل را از جمله اهداف برگزاری این اردوها است.

وی تاکید کرد: اميدواريم دانش آموزان عزيز در اين سفرها بتوانند ارزشهايی كه از شهدا باقي مانده را دريابند و در مسیر زندگی خود راه شهدا را ادامه دهند.

فرمانده سپاه بیجار در پایان یادآور شد: انتقال ارزش‌های خلق شده در دوران دفاع مقدس تأثیر انکارناپذیر و بسزایی در انتقال فرهنگ جهاد و شهادت دارد.

راهیان نورانتقال دهنده ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیجار نیز در این مراسم در اظهار داشت: راهیان نور فرصتی ارزشمند و انتقال دهنده ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان است.

وی افزود: در این سفر دانش‌آموزان با ارزش‌های معنوی دفاع مقدس آشنا می‌شوند و این آموزه‌ها را سرلوحه زندگی و آینده خویش قرار می‌دهند.

محسن لطف الهی این سفر ارزشمند و بازدید از مناطق عملیاتی را موجب بیمه انقلاب اسلامی در برابر دشمنان دانست و گفت: راهیان نور، عنصری است تا مردم و به ویژه نسل آینده ساز با الگوگیری از ایستادگی و مقاومت جانانه رزمندگان در برابر دشمنان، در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، استوارتر از گذشته گام بردارند.

وی با بیان اینکه بسیجیان دانش‌آموز و دانشجویان در هشت سال دفاع مقدس در کربلای جنوب و غرب ایران حماسه آفریدند، عنوان کرد: حضور امروز دانش‌آموزان در اردوهای راهیان نور که تیری بر چشم دشمنان است کمتر از حماسه‌های بسیجیان آن دوران نیست.

کد مطلب 2186470

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