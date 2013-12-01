به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نگهبان با اشاره به شروع بارشها و وقوع آبگرفتگیهای احتمالی دراین فصول، اظهار داشت: امسال خوشبختانه همانند سالهای گذشته شاهد آبگرفتگی در سطح منطقه نبودیم و تردد راحتتر در روزهای بارانی داشتهایم، زیرا از ماههای گذشته تا به امروز اقدامات کارشناسانه بسیاری بر روی معابر و زیرساختهای شهری منطقه، به منظور کاهش معضلات و آبگرفتگیها صورت گرفته است و شهرداری منطقه آماده است تا بروز هرگونه مشکل را در سطح منطقه شناسایی و مرتفع کند.وی افزود: به منظور رفع آبگرفتگیها و ارائه خدمات به شهروندان و تسهیل تردد آنها، اکیپهای خدمات شهری و خدماتی نواحی پنجگانه در سطح منطقه 7 به صورت آمادهباش، در طول شبانهروز مشغول به رسیدگی به وضعیت معابر برای جلوگیری از آبگرفتگیها و انسداد مسیرها هستند.
دکتر نگهبان گفت: از جمله اقدامات مؤثر در حوزه خدمات شهری که منجر به فقدان آبگرفتگی و رضایت شهروندان در سطح منطقه شده است، میتوان به شناسایی کامل نقاط حساس آبگیر و بازسازی و رفع مشکل آنها با همکاری نیروهای پرتلاش واحد 137 و همچنین اجرای طرح جهادی لایروبی نهرها، کانالها، دریچهها که یکی از مهمترین عوامل در تجمع زبالهها و آبگرفتگیها هستند، اشاره کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به میزان بارش باران تا به امروز در هیچ معبری دچار آبگرفتگی نبودهایم، خاطرنشان کرد: با شروع بارندگی، تمامی واحدهای گشتزنی در سطح منطقه، مکانهایی که احتمال آبگرفتگی در آنها وجود دارد را زیر نظر گرفتهاند.
شهردار منطقه 7 همچنین یادآور شد: با توجه به اهمیت بزرگراه امام علی(ع) و میزان بالای عبور و مرور وسائط نقلیه در آن، در طی بارندگیهای روزهای گذشته، هیچ گونه انسدادی در بزرگراه مذکور در محدوده منطقه هفت، به دلیل اجرای اقدامات مؤثر انجام شده وجود نداشته که از جمله آن میتوان به احداث کانال و هدایت آبهای سطحی از شمال به جنوب، جمعآوری زبالهها و خاک و نخاله و لایروبی دریچهها و... اشاره کرد.
دکتر رضا نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی تلاش ما این است که به شهروندان خدمات بهینه و ارزندهای را ارائه کنیم تا در کمال آرامش و رفاه هر چه بیشتر زندگی کنند و ما در راستای تحقق این امر تمام سعی و تلاش خود را خواهیم کرد.
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