مرکز تحقیقات آسیب های اجتماعی در دانشگاه آزاد بیرجند راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن هاشمی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: این مرکز به منظور شناسایی آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای لازم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی راه اندازی می شود.

وی اضافه کرد: این مرکز در راستای دو رشته حقوق و روانشناسی راه اندازی می شود و تحکیم بنیان خانواده را در دستور کار دارد.

وی از اشتغال به تحصیل 13 هزار دانشجو در این دانشگاه خبر داد و گفت: دانشجویان این دانشگاه در 120 رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.

به گفته وی هم اکنون 900 دانشجو نیز در مرکز علوم و تحقیقات این دانشگاه اشتغال به تحصیل دارند.

هاشمی تعداد رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاه را 21 رشته ذکر کرد و افزود: با ارتقاء کیفی دانشگاه هم اکنون این دانشگاه امتیاز جامع را دارد اما با کمبود اعضای هیئت علمی مواجه بوده و نیازمند حمایتهای مسئولان است.

وی از وجود 70 باب کارگاه و آزمایشگاه و تاسیسات در این دانشگاه خبر داد و گفت: این دانشگاه از توانمندی بالایی برخوردار بوده و قابلیت جامع شدن در سطح استان را دارد.

رئیس دانشگاه آزاد بیرجند گفت: در شورای مرکزی دانشگاه راه اندازی 18 رشته کارشناسی ارشد و سه رشته دکترای ارائه شده که از این تعداد سه رشته ارشد برای سال جاری نهایی و مصوب شده است.

وی به امکانات فرهنگی پژوهشی این دانشگاه اشاره کرد و افزود: هم اکنون این دانشگاه از بزرگترین فضای کتابخانه شرق کشور برخوردار است که آماده ارائه خدمات به دانشجویان خارج از دانشگاه نیز هست.

هاشمی یادآور شد: این دانشگاه در 10 رشته در سطح کشور جزو دانشگاه های مطرح کشور است.