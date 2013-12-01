  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۱

هاشمی خبر داد:

مرکز تحقیقات آسیب های اجتماعی در دانشگاه آزاد بیرجند راه اندازی می شود

مرکز تحقیقات آسیب های اجتماعی در دانشگاه آزاد بیرجند راه اندازی می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند از راه اندازی مرکز تحقیقات آسیب های اجتماعی در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن هاشمی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: این مرکز به منظور شناسایی آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای لازم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی راه اندازی می شود.

وی اضافه کرد: این مرکز در راستای دو رشته حقوق و روانشناسی راه اندازی می شود و تحکیم بنیان خانواده را در دستور کار دارد.

وی از اشتغال به تحصیل 13 هزار دانشجو در این دانشگاه خبر داد و گفت: دانشجویان این دانشگاه در 120 رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.

به گفته وی هم اکنون 900 دانشجو نیز در مرکز علوم و تحقیقات این دانشگاه اشتغال به تحصیل دارند.

هاشمی تعداد رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاه را 21 رشته ذکر کرد و افزود: با ارتقاء کیفی دانشگاه هم اکنون این دانشگاه امتیاز جامع را دارد اما با کمبود اعضای هیئت علمی مواجه بوده و نیازمند حمایتهای مسئولان است.

وی از وجود 70 باب کارگاه و آزمایشگاه و تاسیسات در این دانشگاه خبر داد و گفت: این دانشگاه از توانمندی بالایی برخوردار بوده و قابلیت جامع شدن در سطح استان را دارد.

رئیس دانشگاه آزاد بیرجند گفت: در شورای مرکزی دانشگاه راه اندازی 18 رشته کارشناسی ارشد و سه رشته دکترای ارائه شده که از این تعداد سه رشته ارشد برای سال جاری نهایی و مصوب شده است.

وی به امکانات فرهنگی پژوهشی این دانشگاه اشاره کرد و افزود: هم اکنون این دانشگاه از بزرگترین فضای کتابخانه شرق کشور برخوردار است که آماده ارائه خدمات به دانشجویان خارج از دانشگاه نیز هست.

هاشمی یادآور شد: این دانشگاه در 10 رشته در سطح کشور جزو دانشگاه های مطرح کشور است.

کد مطلب 2186637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه