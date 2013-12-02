قرارداد مربی تیم امید فوتسال مقطعی است/ روسیه با تیم اصلی به ایران آمده

سید رضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمهای ملی بزرگسالان و امید فوتسال با روسیه اظهار داشت: خوشبختانه میزبانی شهر یزد برای این مسابقات تا حالا خوب بوده و همه چیز مرتب است. تیم روسیه با تیم اصلی خود و با بازیکنان برزیلی به ایران آمده و مصمم است دو مسابقه خود برابر ایران را ببرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت تیم امید و بزرگسال ایران در دو بازی دوستانه مقابل روسیه، درباره وضعیت مربی تیم امید خاطرنشان کرد: همکاری ما با سعید عبدالله وندمقطعی است. همانطور که قبلا گفته بودم خسوس کاندلاس به همراه امیر فراشی و پیروِردی مربیانی هستند که علاوه بر تیم بزرگسالان، در تیم امید هم کار خواهند کرد. با این حال قرارداد عبدالله وند موقت است و کار ما با وی مقطعی است.
سرپرست کمیته فوتسال درباره اینکه "آیا قطعی نبودن وضعیت کادر فنی تیم امید به ضرر این تیم تمام نمیشود"؟ گفت: متاسفانه کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامهای برای رده سنی امید در فوتسال ندارد. در اجلاس اخیر AFC تصمیم گرفته شد تا مسابقات زیر 21 سال فوتسال آسیا از سال 2017 شروع شود و ما تا آن موقع رسما نمیتوانیم برنامه خاصی برای امید داشته باشیم مگر اینکه در تورنمنتهای دوستانه تیم امید را اعزام کنیم.
برنامه دو دیدار دوستانه ایران و روسیه که در ورزشگاه شاهدیه یزد برگزار میشود، به شرح زیر است:
دوشنبه 11 آذر 92
* امید ایران - امید روسیه، ساعت 14:30
* بزرگسالان ایران - بزرگسالان روسیه، ساعت 17:20
سهشنبه 12 آذر92
* امید ایران - امید روسیه، ساعت 14:30
* بزرگسالان ایران - بزرگسالان روسیه، ساعت 17:20
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