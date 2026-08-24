جشنواره ملی آش ایرانی؛ پیوند فرهنگ، خانواده و اقتصاد است

به گزارش خبرگزاری مهر،زهرا بهروزآذر روز دوشنبه در آیین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و بیستمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در زنجان، فرهنگ غذا را یکی از ارکان مهم فرهنگ ایرانی دانست و اظهار کرد: این جشنواره و نمایشگاه از یک سو زمینه معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانوان و خانواده‌ها را فراهم می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند به تقویت معیشت و ایجاد و توسعه اشتغال خانواده‌محور کمک کند.

وی افزود: اهمیت این رویداد تنها به ابعاد اقتصادی و موضوع اشتغال محدود نمی‌شود، بلکه جشنواره ملی آش ایرانی بستری برای حفظ و احیای بخشی از میراث فرهنگی ناملموس کشور است. عطر، طعم و شیوه‌های پخت غذاهای بومی که طی نسل‌های مختلف و سینه‌به‌سینه، از مادران و مادربزرگ‌ها به فرزندان منتقل شده‌اند، در چنین رویدادهایی فرصت دیده‌شدن، حفظ و توسعه پیدا می‌کنند.



معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: یکی از جلوه‌های ارزشمند این جشنواره، حضور خانواده‌ها در کنار یکدیگر است؛ به‌طوری که در برخی موارد دو یا حتی سه نسل از اعضای یک خانواده همزمان در این رویداد حضور دارند و در تهیه و پخت آش مشارکت می‌کنند.



بهروزآذر با اشاره به اهمیت انتقال تجربه و مهارت‌های فرهنگی میان نسل‌ها گفت: این حضور چندنسلی از جمله اتفاقات مهمی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. چنین ظرفیتی نباید تنها به استان زنجان یا حوزه آش محدود شود، بلکه لازم است در همه حوزه‌های مرتبط با فرهنگ غذا، خوراک‌های سنتی و طعم‌های بومی مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرار گیرد و برای حفظ، معرفی و توسعه آنها برنامه‌ریزی شود.



وی تأکید کرد: فرهنگ غذایی هر منطقه بخشی از هویت و میراث آن جامعه محسوب می‌شود و حمایت از رویدادهایی که این میراث را معرفی و به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند، می‌تواند در کنار آثار فرهنگی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی نیز داشته باشد.

جشنواره آش رویدادی فرهنگی با پیامدهای اقتصادی است



استاندار زنجان نیز با اشاره به برگزاری نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و بیستمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در این استان گفت: این رویدادها در درجه نخست ماهیتی فرهنگی دارند، اما در کنار کارکردهای فرهنگی، پیامدهای اقتصادی مثبتی نیز برای استان زنجان به همراه دارند و به معرفی ظرفیت‌های این استان در سطح کشور کمک می‌کنند.



سیدمحسن صادقی اظهار کرد: جشنواره‌ها پیش از آنکه ماهیت اقتصادی داشته باشند، رویدادهایی فرهنگی هستند و در آنها سبک‌ها، شیوه‌های آشپزی و غذاهای سنتی استان‌های مختلف کشور در معرض دید مردم قرار می‌گیرد.



وی افزود: استقبال و حضور گسترده مردم در این جشنواره نشان‌دهنده علاقه آنها به فرهنگ و غذاهای سنتی است. جشنواره ملی آش ایرانی از جمله رویدادهای مهم و شناخته‌شده فرهنگی زنجان به شمار می‌رود که برگزاری سالانه آن نقش مؤثری در معرفی این استان به مردم سایر مناطق کشور دارد.



استاندار زنجان ادامه داد: در کنار جنبه‌های فرهنگی، این جشنواره بدون تردید آثار و پیامدهای اقتصادی مثبتی نیز به دنبال دارد؛ زیرا حضور شمار زیادی از مردم و گردشگران، فرصت مناسبی برای عرضه محصولات و توانمندی‌های فعالان این حوزه فراهم می‌کند و غرفه‌داران نیز می‌توانند هنر، مهارت و ظرفیت‌های خود را در زمینه آشپزی و صنایع‌دستی به مخاطبان معرفی کنند.



صادقی یکی دیگر از ویژگی‌های ارزشمند جشنواره ملی آش ایرانی را حضور همزمان چند نسل از خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: در این رویداد شاهد حضور سه نسل از اعضای خانواده‌ها هستیم؛ به‌گونه‌ای که مادربزرگ، مادر و نوه در کنار یکدیگر در پخت آش مشارکت می‌کنند.



وی خاطرنشان کرد: حضور چندنسلی خانواده‌ها در چنین رویدادهایی، زمینه انتقال مهارت‌ها، تجربه‌ها و هنرهای سنتی را از نسلی به نسل دیگر فراهم می‌کند و به استمرار آفرینش‌ها و هنرهایی کمک خواهد کرد که طی سال‌ها در خانواده‌های ایرانی شکل گرفته و نهادینه شده‌اند.



استاندار زنجان تأکید کرد: استمرار این رویدادها می‌تواند ضمن تقویت هویت فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های بومی، زمینه رونق اقتصادی، حمایت از فعالان حوزه غذا و صنایع‌دستی و افزایش شناخت عمومی از توانمندی‌های استان زنجان را نیز فراهم کند.