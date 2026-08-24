۳۸ طرح زیربنایی طی هفته دولت در دهلران افتتاح می شود

مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای توسعهای شهرستان، اظهار داشت: همزمان با آغاز هفته دولت، ۳۸ طرح کلان و زیربنایی در حوزههای مختلف اقتصادی، شهری و روستایی در این شهرستان افتتاح میشود و عملیات اجرایی تعدادی از آنها نیز آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرحها، مبلغ چشمگیر ۱۱۲۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده، افزود: این طرحها در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی، زیربنایی و اقتصادی اجرا میشوند و نقش تعیینکنندهای در توسعه زیرساختهای شهرستان، ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه، بهبود محسوس در وضعیت زیرساختهای شهری و روستایی و همچنین رونق چشمگیر اقتصادی در این شهرستان ایفا خواهند کرد.
فرماندار دهلران تصریح کرد: این پروژهها، بخشی از برنامههای کلان توسعهای شهرستان است که با هدف پاسخگویی به نیازهای عمرانی و خدماتی مردم و همچنین ایجاد زمینههای اشتغال و کارآفرینی در منطقه اجرا میشود.
وی در پایان از همه دستگاههای اجرایی و پیمانکاران خواست با جدیت و سرعت بیشتری نسبت به اجرای این پروژهها اقدام کنند؛ چرا که تأمین بهموقع اعتبارات و رفع موانع اجرایی، از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است.
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