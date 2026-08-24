به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از هفته دولت و با حضور استاندار بوشهر، مسئولان شهرستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، چند طرح عمرانی و خدمات شهری در جم افتتاح و عملیات اجرایی تعدادی دیگر از پروژه‌ها آغاز شد.

در این آیین، پارک گفت‌وگو با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان و مساحت چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع و همچنین خیابان ایران و پارک حاشیه‌ای آن به طول یک‌هزار و ۳۰۰ متر و با اعتبار ۲۶ میلیارد تومان، در زمره پروژه‌های شاخص شهرداری جم قرار گرفتند.

همچنین عملیات بازسازی پارک ورودی چگاسه با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و در مساحتی بالغ بر سه هزار و ۷۵۰ مترمربع آغاز شد.

از دیگر پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری جم می‌توان به زیرسازی و آسفالت معابر و ترمیم نوارهای حفاری با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان، ادامه بلوار محمد رسول‌الله با اعتبار چهار میلیارد تومان، سامان‌دهی نقاط پرخطر ترافیکی با اعتبار دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان و سامان‌دهی محل تخلیه زباله با اعتبار دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اشاره کرد.

اجرای عملیات سنگ‌فرش با اعتبار ۳۱ میلیارد تومان، دیوارکشی و عقب‌نشینی املاک واقع در مسیر تعریض معابر با اعتبار هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، احداث دیوار حفاظتی با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، توسعه روشنایی معابر با اعتبار هفت میلیارد تومان و اجرای فعالیت‌های متفرقه ابنیه با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز از دیگر طرح‌های پیش‌بینی‌شده شهرداری جم است.