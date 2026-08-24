توزیع نامتوازن پزشکان دسترسی عادلانه به درمان را مختل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس‌زاده روز دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در حال حاضر ۵۳ درصد متخصصان کشور در پنج کلان‌شهر مستقر هستند، در حالی که سهم جمعیت این کلان‌شهرها از جمعیت کشور تنها ۱۸ درصد است.

وی افزود: بخش زیادی از پزشکان پس از پایان دوره طرح خود به سمت کلان‌شهرها حرکت می‌کنند و برای جلوگیری از تداوم این روند باید مجموعه‌ای از الزامات برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و کم‌برخوردار فراهم شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه ماندگاری پزشکان نیازمند یک بسته جامع حمایتی است، تصریح کرد: با فراهم شدن این الزامات و مدیریت صحیح توزیع پزشکان، بخش مهمی از نابرابری موجود در دسترسی مردم به خدمات درمانی برطرف خواهد شد.

کاهش مهاجرت پزشکان پس از روند افزایشی سال‌های گذشته

رئیس‌زاده مهاجرت پزشکان را یکی از مسائل شناخته‌شده نظام سلامت دانست و گفت: روند مهاجرت پزشکان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ افزایشی و نگران‌کننده بود، اما در سال ۱۴۰۳ این روند حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ به دلیل جنگ، میزان مهاجرت دوباره افزایش یافت، با این حال همچنان میزان مهاجرت پزشکان نسبت به سال ۱۴۰۲ پایین‌تر است و در شرایط فعلی این روند تحت مدیریت قرار دارد.

به گفته وی، اقدامات مختلفی برای کنترل مهاجرت پزشکان و جلوگیری از شکل‌گیری موج جدید مهاجرت در حال انجام است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور تأکید کرد: نیروی انسانی حوزه پزشکی از جنس نیروی انسانی کیفی و یک سرمایه ارزشمند برای کشور است و باید برای حفظ آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد، چرا که کشور به این نیروها نیاز دارد.

تعرفه‌های پزشکی به واقعیت اقتصادی خدمات نزدیک‌تر شده است

رئیس‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره تعرفه‌های پزشکی اظهار کرد: تعرفه‌ها با همکاری دولت پیش از آغاز سال اعلام شد و رقم تعیین‌شده نسبت به سال‌های گذشته به واقعیت اقتصادی خدمات پزشکی نزدیک‌تر شده است، هرچند همچنان با تعرفه واقعی فاصله دارد.

وی افزود: حرکت تعرفه‌ها به سمت رقم واقعی نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده، اما برای حفظ پایداری اقتصاد سلامت و استمرار ارائه خدمات مطلوب، تعرفه‌ها باید به شکل واقعی تعیین و پرداخت شوند.

اصلاح اقتصاد سلامت می‌تواند زمینه زیرمیزی را کاهش دهد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور درباره پدیده زیرمیزی نیز گفت: باید سازوکاری ایجاد شود که زمینه افزایش این تخلف از بین برود و به تعبیری، کارخانه تولید تخلف تعطیل شود.

وی یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری زیرمیزی را فاصله میان تعرفه واقعی خدمات پزشکی و قیمت‌های دستوری عنوان کرد و افزود: زمانی که تعرفه‌ها واقعی نباشند، چرخه اقتصادی ارائه خدمات درمانی دچار اختلال می‌شود و مطب‌ها و کلینیک‌ها نیز از نظر اقتصادی با مشکل مواجه خواهند شد.

رئیس‌زاده عامل دیگر را پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها دانست و گفت: تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، مشکلاتی را برای پزشکان و مجموعه نظام سلامت ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر مخالفت سازمان نظام پزشکی با دریافت‌های خارج از چارچوب قانونی اظهار کرد: سازمان با متخلفان برخورد می‌کند، اما موضوع زیرمیزی تنها با برخورد موردی حل نمی‌شود و در صورت اصلاح نشدن سامانه اقتصاد سلامت، هم مردم و هم پزشکان متضرر خواهند شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: اگر تعرفه‌ای که حق پزشک است به‌موقع پرداخت شود، زمینه بروز پدیده‌هایی مانند زیرمیزی نیز کاهش پیدا می‌کند و چرخه اقتصادی نظام سلامت باید به شکل صحیح مدیریت شود.

وی با اشاره به اهمیت اعتماد میان جامعه پزشکی و مردم افزود: نباید مسائلی مانند زیرمیزی و رومیزی موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به جامعه پزشکی شود؛ چرا که بسیاری از پزشکان متخصص و توانمند اساساً اعتقادی به دریافت‌های خارج از چارچوب ندارند و با تعهد به مردم خدمت می‌کنند.

ایران در شاخص‌های مهم سلامت به پیشرفت‌های قابل توجهی رسیده است

رئیس‌زاده در ادامه با اشاره به تحولات نظام سلامت کشور پس از انقلاب اسلامی گفت: جامعه پزشکی ایران طی چهار دهه گذشته رشد کم‌نظیری داشته و کشور در بسیاری از شاخص‌های سلامت در شمار کشورهای برتر جهان قرار گرفته است.

وی بیان کرد: میزان مرگ‌ومیر مادران باردار پیش از انقلاب ۲۲۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد بود که این رقم اکنون به ۲۲ مورد رسیده است؛ در حالی که میانگین جهانی این شاخص ۱۹۷ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور افزود: ایران از نظر سرعت کاهش مرگ‌ومیر مادران باردار در رتبه نخست یا دوم جهان قرار دارد و در زمینه دسترسی مادران باردار به نیروی ماهر برای زایمان ایمن نیز در حالی که میانگین جهانی ۸۶ درصد است، این میزان در ایران به ۹۹ درصد رسیده است.

وی میزان مرگ کودکان زیر پنج سال در جهان را ۳۷ مورد عنوان کرد و گفت: این شاخص در ایران به ۱۱ مورد کاهش یافته است.

رئیس‌زاده همچنین با اشاره به پوشش واکسیناسیون در کشور اظهار کرد: پوشش واکسن سه‌گانه دیفتری، سیاه‌سرفه و کزاز در اروپا ۹۴ درصد است، اما این میزان در ایران به ۹۹ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: ایران در حوزه درمان ناباروری رتبه سوم جهان و در زمینه پیوند اعضا رتبه چهارم را دارد و در انجام جراحی‌های پیچیده قلب و عروق نیز در میان ۱۰ کشور نخست جهان قرار گرفته است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: کشور در حوزه ژن‌درمانی و سلول‌درمانی نیز در میان پنج کشور نخست جهان قرار دارد و در زمینه درمان ضایعات نخاعی با استفاده از سلول‌های بنیادی، از نظر تعداد مقالات و تولید علم، پس از آمریکا، ژاپن و چین در جایگاه چهارم قرار دارد.

شمار پزشکان و زنان متخصص پس از انقلاب افزایش چشمگیری داشته است

رئیس‌زاده با اشاره به رشد نیروی انسانی متخصص در کشور اظهار کرد: در ابتدای انقلاب اسلامی و در شرایطی که جمعیت کشور حدود ۳۶ میلیون نفر بود، تنها ۷۷۴ زن متخصص در کشور فعالیت داشتند، اما امروز با وجود ۲.۵ برابر شدن جمعیت، شمار زنان متخصص در رشته‌های مختلف به حدود ۳۰ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: تعداد پزشکان کشور نیز نسبت به دوران پیش از انقلاب ۱۳ تا ۱۴ برابر شده و امروز ایران در بسیاری از رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی به ظرفیت‌های قابل توجهی دست یافته است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور این دستاوردها را حاصل حمایت حاکمیت و مسئولان ارشد کشور از حوزه سلامت دانست و بر ضرورت تداوم این حمایت‌ها تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: تا سال ۱۳۶۷ حدود پنج هزار پزشک خارجی در ایران فعالیت می‌کردند، اما امروز کشور برای تأمین پزشک نیازی به خارج ندارد.

رئیس‌زاده با اشاره به کاهش وابستگی کشور در حوزه درمان‌های تخصصی نیز گفت: در گذشته سالانه حدود ۱۰ هزار بیمار برای دریافت خدمات درمانی به خارج از کشور اعزام می‌شدند و حتی در دوران جنگ نیز کمیسیون اعزام بیماران به خارج فعال بود.

وی افزود: هزینه اعزام بیماران به خارج در آن مقطع سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ همت بود، اما امروز کشور در بسیاری از درمان‌های پیچیده به خودکفایی رسیده و خدمات مورد نیاز بیماران در داخل ارائه می‌شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه چهارمحال و بختیاری در تاریخ پزشکی ایران اشاره کرد و گفت: این استان از ویژگی برجسته‌ای در تاریخ پزشکی کشور برخوردار است و نخستین پزشک متخصص ایرانی که مدرک رسمی آکادمیک داشت، ابوالقاسم بختیار، از این استان بود.

رئیس‌زاده جامعه پزشکی را یکی از سرمایه‌های مهم کشور دانست و اظهار کرد: جامعه پزشکی ایران از نظر علمی، تعهد و تقید در جایگاه قابل توجهی قرار دارد و صیانت از این سرمایه علمی و اجتماعی باید مورد توجه باشد.

وی تأکید کرد: جامعه پزشکی از سرمایه‌های بزرگ و افتخارات جمهوری اسلامی ایران است و حمایت از پزشکان و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی نظام سلامت برای تداوم ارائه خدمات مطلوب به مردم ضرورت دارد.

کمبود برخی تخصص‌ها همچنان دغدغه درمانی چهارمحال و بختیاری است

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد نیز در این دیدار با اشاره به مشکلات موجود در مسیر فعالیت پزشکان در استان گفت: بخشی از پزشکان در رده‌های مختلف مطالبات، توقعات و گلایه‌هایی دارند و این مسائل می‌تواند تمایل آنان برای فعالیت و ماندگاری در استان را کاهش دهد.

حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی افزود: وضعیت مراکز تخصصی استان نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده است، اما همچنان برای رفع نیازهای درمانی مردم در این حوزه باید اقدامات بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته و وجود نظارت‌ها، تعداد مراکز تخصصی که بتوانند پاسخگوی نیازهای درمانی مردم استان باشند همچنان کافی نیست.

امام جمعه شهرکرد ارتوپدی را یکی از حوزه‌های مورد نیاز استان عنوان کرد و گفت: شمار قابل توجهی از مردم برای درمان بیماری‌ها و مشکلات ارتوپدی ناچار به مراجعه به استان‌های دیگر هستند و این مسئله برای مردم چهارمحال و بختیاری مشکلات و هزینه‌هایی ایجاد می‌کند.

فاطمی همچنین به مسئله قرارداد پزشکان با شرکت‌های بیمه اشاره کرد و افزود: برخی پزشکان با بیمه‌ها قرارداد ندارند و این موضوع نیز موجب نارضایتی مردم شده است.

وی تأکید کرد: با بررسی و رفع این مشکلات باید شرایطی فراهم شود که پزشکان بیشتری برای فعالیت و ماندگاری در استان انگیزه داشته باشند و مردم نیز بتوانند به خدمات تخصصی مورد نیاز خود در داخل استان دسترسی پیدا کنند.