۴۲ طرح طی هفته دولت در آبدانان اجرا می شود

بهزاد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای توسعهای شهرستان، اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته دولت، ۴۲ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز میشود؛ این طرحها، بخش مهمی از برنامههای توسعهای شهرستان برای پاسخگویی به نیازهای عمرانی و خدماتی مردم است و نشان از عزم جدی مدیریت شهری برای آبادانی منطقه دارد.
وی افزود: این طرحها در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی، گردشگری، رفاهی و بهداشتی اجرا میشوند و بهرهبرداری از آنها میتواند زمینه اشتغال مستقیم ۸۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۱۰۰ نفر را فراهم و نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه ایفا نماید.
فرماندار آبدانان تصریح کرد: با افتتاح و کلنگزنی این طرحها، گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساختهای شهرستان و بهبود کیفیت زندگی شهروندان برداشته خواهد شد؛ همچنین با تداوم این روند، شاهد تحول اساسی در زیرساختهای عمرانی و خدماتی شهرستان آبدانان خواهیم بود.
وی در پایان با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی و پیمانکاران باید با جدیت و سرعت بیشتری نسبت به اجرای این پروژهها اقدام کنند، گفت: تأمین بهموقع اعتبارات و رفع موانع اجرایی، از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است.
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