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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

۴۲ طرح طی هفته دولت در آبدانان اجرا می شود

۴۲ طرح طی هفته دولت در آبدانان اجرا می شود

ایلام - فرماندار آبدانان از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۴۲ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

بهزاد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان، اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته دولت، ۴۲ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود؛ این طرح‌ها، بخش مهمی از برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان برای پاسخگویی به نیازهای عمرانی و خدماتی مردم است و نشان از عزم جدی مدیریت شهری برای آبادانی منطقه دارد.

وی افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی، گردشگری، رفاهی و بهداشتی اجرا می‌شوند و بهره‌برداری از آنها می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم ۸۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۱۰۰ نفر را فراهم و نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه ایفا نماید.

فرماندار آبدانان تصریح کرد: با افتتاح و کلنگ‌زنی این طرح‌ها، گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساخت‌های شهرستان و بهبود کیفیت زندگی شهروندان برداشته خواهد شد؛ همچنین با تداوم این روند، شاهد تحول اساسی در زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی شهرستان آبدانان خواهیم بود.

وی در پایان با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران باید با جدیت و سرعت بیشتری نسبت به اجرای این پروژه‌ها اقدام کنند، گفت: تأمین به‌موقع اعتبارات و رفع موانع اجرایی، از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است.

کد مطلب 6926580

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