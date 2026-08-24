به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ساوه با اشاره به برنامههای توسعهای شهرستان ساوه اظهار کرد: با توجه به کاهش منابع آبی و شرایط موجود، جایگزینی بخشی از ظرفیت نیروگاههای قدیمی و کمبازده با انرژی خورشیدی یک ضرورت جدی است و تحقق این هدف نیازمند یک حرکت جهادی است.
وی افزود: استان مرکزی به عنوان یکی از استانهای پیشرو کشور، تعهد ایجاد پنج هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی را بر عهده گرفته و سهم شهرستان ساوه از این ظرفیت حدود ۲ هزار مگاوات تعیین شده است.
معاون استاندار مرکزی با اشاره به پروژههای عمرانی این شهرستان گفت: یکی از طرحهای مهم حوزه راه، احداث تقاطع غیرهمسطح جاده همدان و مسیر دسترسی سد الغدیر است که در سالهای گذشته یکی از نقاط پرتردد و حادثهخیز شهرستان محسوب میشد.
حسینی ادامه داد: طراحی و اجرای این پروژه از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و اکنون مراحل پایانی خود را طی میکند و در این هفته بهرهبرداری خواهد شد.
وی همچنین از اجرای مسیر احمدآباد تا سینک به سمت قم خبر داد و گفت: با تکمیل این مسیر، ارتباط ساوه با قم بهبود یافته و حدود ۱۵ دقیقه از زمان سفر مردم کاهش خواهد یافت.
اجرای مسیر هفت کیلومتری برای اتصال روستاها به قم
فرماندار ساوه با اشاره به وضعیت مسیر سینک اظهار کرد: سالها پیش بخشی از این مسیر به صورت خاکی ایجاد شده بود، اما پروژه رها شده و عملاً مورد استفاده مطلوب قرار نمیگرفت.
وی افزود: حدود ۴۰ روز است که وزارت راه و مجموعه راهداری با جدیت وارد این پروژه شدهاند و عملیات اجرایی آن سرعت گرفته است.
حسینی طول این مسیر را حدود هفت کیلومتر عنوان کرد و گفت: با تکمیل این طرح، برخی روستاهای این منطقه از مسیر مناسبتری به سمت شهر قم متصل خواهند شد.
وی همچنین راهآهن ساوه و قم را یکی دیگر از پروژههای مهم این شهرستان دانست و گفت: بخشی از این مسیر که سالها با مشکل مواجه بوده، امسال در اولویت پروژههای عمرانی قرار گرفته و اقدامات لازم برای رفع مشکلات آن در حال پیگیری است.
بازدید از ۵۰ واحد صنعتی در یک سال
معاون استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت صنایع در اقتصاد شهرستان ساوه گفت: یکی از رویکردهای اصلی مدیریت شهرستان طی یک سال گذشته، حضور فعال و منظم در واحدهای صنعتی و بررسی مشکلات تولیدکنندگان از نزدیک بوده است.
وی افزود: طی یک سال گذشته از حدود ۵۰ واحد صنعتی بازدید شده که ۳۳ مورد از این بازدیدها پس از جنگ اخیر انجام شده است.
حسینی تصریح کرد: تلاش ما این بوده که بازدیدها تشریفاتی نباشد و مسائل واحدهای تولیدی در میدان بررسی و برای رفع موانع آنها اقدام شود.
تشدید نظارت بر بازار
فرماندار ساوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت ستاد تنظیم بازار شهرستان گفت: طی یک سال گذشته جلسات تنظیم بازار با جدیت بیشتری برگزار شده و موضوعاتی همچون قیمت کالاها، نحوه عرضه، نظارت بر فروشگاهها و حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به صورت مستمر مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: مدیریت بازار و ایجاد تعادل میان منافع تولیدکنندگان و رضایتمندی مصرفکنندگان کار دشواری است، اما در استان مرکزی و شهرستان ساوه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
تأکید بر حضور مدیران در میان مردم
حسینی با اشاره به ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم اظهار کرد: از اعضای شورای اداری خواستهایم حضور فعالتری در میدان داشته باشند و در مناسبتها، برنامهها و شرایط مختلف در کنار مردم حضور پیدا کنند.
وی افزود: بهویژه در ایام جنگ اخیر، اعضای شورای اداری در تجمعات و برنامههای شبانه حضور داشتند و مردم شاهد این همراهی بودند و امیدواریم با خنکتر شدن هوا، این حضور و ارتباط میان مسئولان و مردم افزایش یابد.
حمایت از برنامههای فرهنگی و توجه به جوانان
فرماندار ساوه بر ضرورت توجه بیشتر به حوزه ورزش و جوانان نیز تأکید کرد و گفت: برای حل مسائل جوانان باید از ظرفیت آموزش و پرورش، دانشگاهها، دستگاههای فرهنگی و سایر مجموعههای مرتبط استفاده بیشتری شود و برنامهریزی منسجمتری در این حوزه صورت گیرد.
حسینی تصریح کرد: مسیر توسعه شهرستان ساوه نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، صنایع، مردم و مدیریت استان است و تلاش میکنیم با پیگیری مستمر طرحهای عمرانی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، روند توسعه ساوه با شتاب بیشتری دنبال شود.
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