ناصر وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام تازه‌ترین فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی گفت: بعد از ایام محرم و صفر کنسرت‌هایی را در شهرستان‌های رودبار و ساری برگزار خواهیم کرد ضمن اینکه طبق برنامه ریزی های انجام گرفته امسال در بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر هم کنسرتی را برگزار می کنیم که دارای ویژگی های زیادی است و به زودی هم جزییات آن اعلام خواهد شد.

سرپرست گروه موسیقی نواحی "آمارد" ادامه داد: قرار است با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری رشت آلبوم جدید گروه با عنوان "رعنا" را منتشر کنیم که به نوعی چهارمین آلبوم موسیقی گروه ماست و دارای تفاوت های زیادی نسبت به آلبوم های قبلی است که این بار بخش کوبه ای و سازبندی کوبه ای افزون تر از آلبوم های قبلی به کار گرفته شده و تصور می کنم آلبوم متقاوت و قابل توجهی برای علاقه مندان به موسیقی نواحی خواهد بود.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به رایزنی گروه برای حضور در تعدادی از کشورهای خارجی خبر داد و گفت: اخیرا دعوتنامه ای برای اجرای کنسرت در کشور کانادا داشتیم که هنوز تاریخ و زمان برگزاری این برنامه به دلیل نوع مناسبات دو کشور مشخص نشده است به همین دلیل منتظر مناسبات دو کشور در عرصه سیاست خارجی هستیم تا بعد از آن نسبت به برگزاری کنسرت اقدام کنیم. البته اخیرا دفتر موسیقی وزارت ارشاد پاسپورت های اعضای گروه را تحویل گرفته که قرار است بر این اساس کنسرتی را در خارج از کشور برگزار کنیم البته تا به امروز به ما اعلام نشده در کدام کشور قرار است کنسرت برگزار کنیم.

وحدتی در پایان تصریح کرد: هدف ما برای رایزنی درباره اجرای کنسرت در کشورهای خارجی داشتن یک سفر توریستی نیست بلکه ما تمام تلاش خود را به کاربرده ایم تا نماینده خوبی برای موسیقی نواحی کشورمان در عرصه های خارجی باشیم کما اینکه برای من اجرای کنسرت در تالار وحدت تهران مهم تر از اجرای کنسرت در کاناداست.

ناصر وحدتی خواننده ترانه های گیلکی اهل روستای لیش از توابع سیاهکل است. او از کودکی به خوانندگی و موسیقی علاقه داشت و نشانه این علاقه مندی را می توان در چهل سال تلاش برای جمع آوری اشعار،ترانه ها و ملودی های محلی مشاهده کرد. این خواننده فعالیت خود را از سال 1365 آغاز کرد و با همکاری گروه های شمشال، آمارد و گیل کنسرتهای زیادی در زمینه موسیقی گیلکی اجرا کرد. از وی تاکنون سه آلبوم " زرنگیس"،"شورم نقش" و "شورم نقش" روانه بازار موسیقی شده است.

نگارش کتاب‌های "خوندشت"، " داستان یک زندگی "، "روی خوش زندگی"، "زندگی و موسیقی " از دیگر فعالیت‌های این هنرمند در عرصه نویسندگی است.