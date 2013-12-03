به گزارش خبرنگار مهر مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه امروز سه شنبه در نشست خبری هفتگی اعلام کرد: مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در روزهای 18 و 19 آذر در وین اتریش برگزار می شود و این مذاکرات با تفاهم اعضا برای اجرای برنامه اقدام مشترک خواهد بود.

وی افزود: مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به عنوان ناظر در این مذاکرات حضور خواهند داشت.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی گفت: یکی از اهداف مهم حضور آژانس به عنوان ناظر در مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 این است که فهم درست و دقیقی از تفاهم نامه ایجاد کند.

وی در مورد اجرای توافق نامه ایران و 1+5 افزود: باید تمام اعضا برای اجرا، آمادگی داشته باشند. گروه کارشناسی ایران و 1+5 باید دیدارهایی داشته باشند و فرایند آمادگی 1+5 ممکن است طولانی تر باشد و این یک روند زمانبر است. زمان اجرای تفاهم نامه به آمادگی همه طرف ها بستگی دارد. همه جدی هستند. باید شرایط هم آماده شود تا روند اجرا به خوبی پیش رود. به نظر می آید مذاکرات وین مفید باشد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره کارشکنی های غربی ها در اجرای توافقنامه اشاره کرد: باید روند اجرای تفاهم نامه شروع شود. چنانچه خلاف تفاهم اقدامی صورت گیرد، اقدام متناسب را انجام می دهیم.

افخم درباره زمان حضور کاردار غیرمقیم ایران در انگلیس بیان کرد: کاردار غیرمقیم انگلیس امروز به همراه هیاتی وارد تهران می شود و از اماکن دیپلماتیک انگلیس در تهران بازدید می کند. ملاقاتهایی نیز با مسئولین وزارت امورخارجه در ایران خواهد داشت.

وی افزود: کاردار غیرمقیم ایران نیز طی چند روز آینده در راس هیاتی عازم لندن خواهد شد و ایشان نیز از اماکن دیپلماتیک ایران در لندن بازدید خواهد کرد و به بررسی ایجاد تسهیلات برای ارائه خدمات کنسولی در انگلیس خواهد پرداخت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این باره که سفارت خانه های دو کشور از چه زمانی باز خواهد شد بیان کرد: مناسبات بین ایران و انگلیس طی روندی که مورد تفاهم قرار گرفته به صورت گام به گام و مرحله ای انجام می شود. بر همین اساس اعلام زمان گشایش سفارت زود است. کارداران غیرمقیم مراحل اولیه کار را طی می کنند. مقدمات آماده می شود تا گام به گام به مراحل نهایی برسیم.

افخم در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره تفاهم نامه امنیتی افغانستان و آمریکا و نظر جمهوری اسلامی ایران در این باره با اشاره به این که این یک موضوع داخلی در افغانستان است بیان کرد: ما در خصوص این پیمان امنیتی که افغانستان و آمریکا درصدد اجرای آن هستند با مقامات کشور افغانستان ملاقات داشته و نظرات خود را اعلام کردیم.

افخم تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امضاء این تفاهم نامه امنیتی را برای مصالح دراز مدت افغانستان مفید نمی داند. امضاء این پیمان امنیتی تاثیرات منفی بر روند موضوعات منطقه ای دارد. این نظرات را منتقل کرده ایم و امیدواریم تصمیم نهایی در افغانستان با مصالح درازمدت ملت افغانستان همراه شود.

وی همچنین تاکید کرد: حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته آینده سفری را به تهران خواهد داشت که در زمان بندی خود اطلاع رسانی قبل از آن را انجام می دهیم.

ادامه دارد...