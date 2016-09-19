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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳

به عنوان جانشین «آلن اِیر»؛

«سحر نوروززاده» سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا شد

«سحر نوروززاده» سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا شد

«سحر نوروززاده» پس از اتمام مأموریت «آلن اِیر» به عنوان سخنگوی فارسی زبان جدید وزارت خارجه آمریکا منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه یو اِس اِمبسی، سخنگوی فارسی زبان جدید وزارت خارجه آمریکا پس از انتصاب مدعی تلاش برای بسترسازی روابط میان واشنگتن و تهران شد.

بر این اساس، «سحر نوروززاده» که به جای «آلن اِیر» به سمت سخنگوی فارسی زبان جدید وزارت خارجه آمریکا منصوب شده است، در اولین اظهار نظر خود پس از انتصاب مدعی شد: واشنگتن آماده است تا مجاری بیشتری را برای گفتگو با ایران ایجاد کند.

این در حالیست که مقام معظم رهبری در سخنانی مذاکرات مربوط به توافق هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران و توافق جامع هسته ای موسوم به «برجام» را شاخصی برای سنجش گفتگوهای آتی با آمریکا اعلام کرده و بدعهدی های مکرر واشنگتن در این خصوص را نشانه ای از عدم اعتماد ایران به رایزنی با این کشور در سایر مسائل عنوان کرده بودند.

کد مطلب 3773891

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