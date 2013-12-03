به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، امجد النجار مدیر انجمن اسرای فلسطینی در استان الخلیل اعلام کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی ماه گذشته میلادی تنها در استان الخلیل 110 فلسطینی را بازداشت کرده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: 25 نفر از این افراد بیمار، 30 نفر کودک و 25 نفر دانشجو و نوجوان بوده اند. این بازداشت ها در مناطق مختلف استان الخلیل و چند روستای اطراف آن از جمله بیت امر، یطا و بنی نعیم صورت گرفته است.

امجد النجار خاطرنشان کرد: بازداشت شهروندان فلسطینی در جریان یورش بیش از 20 مورد حمله به افراد بازداشت شده و خانواده هایشان صورت گرفته است. تمام افراد بازداشت شده هدف ضرب و شتم با تفنگ نظامیان صهیونیست قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: نظامیان صهیونیست در جریان این یورش ها از سگ های پلیسی استفاده کردند و در بسیاری از موارد اموال شهروندان فلسطینی را سرقت و تخریب کردند.