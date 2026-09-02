فکت چک؛ اخباری که ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر- مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-چهار شرط چین برای توسعه روابط تهران و پکن و سفر قالیباف به این کشور

-حذف یکی از شارژهای ماهانه کالابرگ

-فعالیت هسته‌ای ایران در منطقه «کوه کلنگ»

-صدور نوتام برای بسته شدن آسمان کشور

-ادعای ترامپ مبنی بر تسلط کامل بر تنگه هرمز و عدم تمایل آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره

-ادعای ارتش متخاصم آمریکا درباره حمله به یک دکل مخابراتی در «منطقه مسکونی» کوهستک سیریک

-کمبود خون در بیمارستان میناب و نیاز مجروحان حملات آمریکا به خون

-زیر گرفتن زنان محجبه با خودرو در شیراز و شهادت یکی از بانوان انقلابی

اخبار تکذیب شده ۱۱ شهریور ۱۴۰۵