فکت چک؛ اخباری که ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر- مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-چهار شرط چین برای توسعه روابط تهران و پکن و سفر قالیباف به این کشور
-حذف یکی از شارژهای ماهانه کالابرگ
-فعالیت هستهای ایران در منطقه «کوه کلنگ»
-صدور نوتام برای بسته شدن آسمان کشور
-ادعای ترامپ مبنی بر تسلط کامل بر تنگه هرمز و عدم تمایل آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره
-ادعای ارتش متخاصم آمریکا درباره حمله به یک دکل مخابراتی در «منطقه مسکونی» کوهستک سیریک
-کمبود خون در بیمارستان میناب و نیاز مجروحان حملات آمریکا به خون
-زیر گرفتن زنان محجبه با خودرو در شیراز و شهادت یکی از بانوان انقلابی
اخبار تکذیب شده ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
نظر شما