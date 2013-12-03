به گزارش خبرنگار مهر، جاسم کرار بازیکن تیم الطلبه عراق برای حضور دوباره در تیم تراکتورسازی تبریز با مسئولان این باشگاه به توافق نهایی رسید.

کرار که پیش از این هم در تیم تراکتورسازی و هم در تیم استقلال تهران نشان داده که یک بازیکن پرحاشیه است، روز جمعه هفته جاری به تبریز می آید تا قرارداد رسمی خود را با تراکتورسازان امضا کند.

گفته می شود کرار برای نیم فصل دوم با مسئولان باشگاه تراکتورسازی به توافق رسیده و قرار است در دور برگشت لیگ سیزدهم در تیم تراکتورسازی توپ بزند. با این حال و بنا بر ادعای سایت باشگاه تراکتورسازی تبریز، طبق قانون AFC برای بازیکنان خارجی، جاسم کرار از 14 دی ماه، یعنی حدود یک ماه پس از عقد قراردادش می تواند برای این تیم تبریزی بازی کند.

با این شرایط و در بهترین حالت ممکن، این بازیکن عراقی چنانچه مثل دوران حضور خود در تراکتورسازی و استقلال پر حاشیه نباشد و داوران و بازیکنان حریف را کتک نزند، تنها در 9 بازی پایانی فصل و چند بازی معدود جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا می تواند تیم تراکتورسازی را همراهی کند.

جاسم کرار تا زمان صدور کارت بازی اش برای تراکتورسازی، در تمرینات این تیم حضور خواهد داشت.

