به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید شهریاری صبح یکشنبه در آیین اختتامیه چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی که در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن برشمردن پنج گام اساسی برای تحقق وحدت در اندیشه قائد شهید امت اظهار کرد: نخستین گام در این مسیر، مفهومسازی با تولید پیام و کلیدواژگان است. خود این مفهوم «وحدت اسلامی» با تمام شاخصههایش که در بیش از ۴۰ کنفرانس وحدت اسلامی موردتحلیل، واکاوی و معرفی قرار گرفت، مخلوق رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی افزود: حالا پس از اینهمه تلاش، ثمره مجاهدت انقلاب اسلامی این شده که وحدت اسلامی هم در نظریه و هم در عمل در اذهان مردم جایگاه دارد و همه میدانند منظور از این مفهوم دقیقاً چیست.
وی خاطرنشان کرد: دومین گام در این مسیر، ساختارسازی و تیمسازی برای ارسال پیام فرهنگی است؛ به این معنا که اگر شما خواهان نهادینهسازی مفهومی در فرهنگ جامعه هستید، باید ساختاری خلق کنید که حافظ اندیشهها و ناشر مبانی گفتمانی آن باشد. به همین دلیل رهبر شهید انقلاب ساختار مجمع جهانی تقریب مذاهب را بنیانگذاری کردند.
شهریاری ادامه داد: سومین گام این است که برای ایجاد همگرایی میان نخبگان، گفتمانسازی صورت بگیرد. این همان دلیلی است که ۴۰ سال این کنفرانس برگزار شد تا اگر دشمنان ما هرسال بر طبل تفرقه و نفاق میکوبیدند، قائد امت نیز هرسال از ضرورت وحدت و برادری مذاهب اسلامی بگوید.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی افزود: جمعآوری هزاران عنوان مقاله، متون سخنرانی به سبک مطولمطوی و روایت تجربیات شهودی با بررسی، مطالعه و جمعبندی این آثار درقالب کنفرانسهای بینالمللی وحدت اسلامی ازجمله ابزارهایی است که برای گفتمانسازی نظریه وحدت اسلامی به کار گرفته شد. نتیجه این تلاشها هم برگزاری گردهماییهای نوظهور در مصر، عربستان سعودی و ترکیه است که هرساله با حضور نخبگان بلاد اسلامی و بر مدار اندیشه اتحاد و وحدت فرق اسلامی تشکیل میشوند.
وی ضمن تبیین چهارمین و پنجمین گام برای تحقق وحدت در اندیشه قائد شهید امت تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی به امت یاد دادند که توهین، نزاع، ترور و تکفیر جایی در اندیشه اسلامی ندارند. ایشان آموزگار تفسیری روشن از کلام الهی بودند؛ آنجا که فرمود «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَیٰ». این تعاون کجا معنا پیدا کرد؟ آنجا که جمهوری اسلامی در میدان عمل پشت سر مسلمانان بوسنی و غزه ایستاد درحالی که این اقوام مسلمان الزاماً شیعه هم نبودند.
شهریاری تأکید کرد: وحدت اسلامی بر مدار اندیشههای رهبر شهید در چهارمین و پنجمین گام خود محقق میشود؛ اگر «شبکهسازی برای انتقال پیام از نخبگان به عموم مردم» و «تحریک اجتماعی برای ظاهرکردن نتایج عملی» محقق شود. چکیده معنا نیز همان رویهای است که رهبر شهید انقلاب اسلامی در برابر استکبارجهانی به آن عامل بود و فراتر از مذهب و قوم و نژاد، دست ملتهای مسلمان را در مواجهه با دشمنان اسلام پر کرد.
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