به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سيف الله سهرابي سه‌شنبه شب در جلسه ستاد استقبال از كاروان هاي پياده حرم مطهر رضوي كه امسال با عنوان طرح قدم هاي آسماني تا امام مهرباني برگزار مي شود، اظهار داشت: اين طرح با عامليت شش استان همجوار با حرم مطهر رضوي برگزار مي شود.

به گفته وي اجراي طرح قدم‌هاي آسماني تا امام مهرباني را ادارات كل اوقاف و امور خيريه استان هاي خراسان شمالی به همراه استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، سمنان، مازندران و گلستان به عنوان میزبان زائران حرم رضوي بر عهده دارند.

حجت‌الاسلام سهرابي اضافه كرد: در اين راستا در خراسان شمالي 31 پايگاه اسكان و پذيرايي و 20 مسجد و امامزاده واقع در مسير حركت اين كاروان ها در نظر گرفته شده است.

او عنوان كرد: در اين مساجد و امامزاده‌ها روحانيان مستقر، در اجراي برنامه‌هاي مذهبي همكاري مي‌كنند، حجت‌الاسلام سهرابي اضافه كرد: 12 مسجد از اين تعداد داراي روحاني مستقر بودند اما براي هشت مسجد و امامزاده باقي مانده، روحانياني از حوزه علميه قم و مشهد اعزام مي‌شوند.

او اضافه كرد: همچنين از تعداد 31 پايگاه اسكان و پذيرايي در نظر گرفته شده، هشت پایگاه در شهرستان بجنورد با محوریت امامزاده سیدعباس بن موسي بن جعفر(ع)، هفت پایگاه در شهرستان شیروان با محوریت امام‌زاده حمزه رضا(ع) و امام‌زاده غیبی(ع)، هشت پایگاه در شهرستان فاروج با محوریت امام‌زاده محمود(ع) روستای برگرد، شش پایگاه در شهرستان مانه و سملقان با محوریت امام زاده انصار(ع) و دو پایگاه در شهرستان اسفراین با محوریت امام‌زاده حسین(ع) و امام زاده نعمت الله(ع) روستای بکرآباد براي پذيرايي از زائران پياده حرم رضوي داير مي شود.

به گفته حجت الاسلام سهرابي پايگاه اصلي و دبيرخانه طرح قدم‌هاي آسماني تا امام مهرباني در محل امامزاده سيدعباس بن موسي بن جعفر(ع) بجنورد داير مي شود.

وي افزود: همچنين در اين محل مراسم محوري بدرقه كاروان‌هاي پياده حرم رضوي هم بعد از اربعين حسيني و در هنگام حركت زائران پياده به سمت مشهد مقدس برگزار مي شود.

حجت‌الاسلام سهرابي عنوان كرد: علاوه بر اين پنج شنبه 21 آذر برابر با نهم صفر نيز مديران كل و برخي از كاركنان ادارات اوقاف و امور خيريه شش استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، سمنان، مازندران و گلستان با آیت الله عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی ديدار كرده و گزارشي از اقدامات انجام شده در طرح قدم هاي آسماني تا امام مهرباني را به وي ارائه مي دهند.