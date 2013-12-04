اسامی متخلفان گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به قوه قضائیه ارسال می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و شرکت های تابعه امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

بعد از قرائت این گزارش، محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جلسه اظهار داشت: در ماده 215 آئین نامه داخلی در مورد تحقیق و تفحص های مجلس آمده است در صورتیکه جلسه مشترک هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهند پاسخگویی مسئول آن دستگاه در دستور کار قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: همچنین در ماده 216 نیز آمده، در صورتیکه گزارش کمیسیون تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیات رئیسه مجلس به قوه قضائیه یا دستگاه رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود.

ابوترابی فرد با استناد به ماده 216 آئین نامه داخلی مجلس نیز گفت: طبق این ماده دیگر ما رأی‌گیری در خصوص گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نخواهیم داشت و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طبق ماده 216 عمل کرده و اسامی متخلفانی که در این گزارش آمده است را به قوه قضائیه ارسال می کنند.