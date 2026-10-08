به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه لقمانی عصر پنجشنبه در حاشیه نظارت بر بازار یاسوج با اشاره به عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای اجرای فرامین «قرارگاه فرماندهی مشترک» گفت: سلامت مردم خط قرمز ماست و در حوزه عرضه کالاهای غیربهداشتی و فاسد، هیچ‌گونه اغماضی نخواهیم داشت.

۲ واحد صنفی در آستانه مهروموم

حمزه لقمانی با اشاره به ادامه بازرسی‌ها در سطح بازار، اظهار کرد: واحدهای صنفی متخلف که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، علاوه بر مهروموم، مشمول جرایم سنگین قانونی تا ۱۰ برابر ارزش تخلف خواهند شد.

وی افزود: در جریان بازدید میدانی اخیر با حضور مسئولان مربوطه، برای ۲ واحد صنفی متخلف حکم مهروموم صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: گران‌فروشی، نداشتن فاکتور خرید، عرضه کالاهای غیربهداشتی و نبود درج قیمت از جمله تخلفاتی بود که در این واحدها مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

لقمانی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های متولی و بسیج اصناف در اجرای طرح‌های نظارتی، تصریح کرد: برای افرادی که نسبت به قانون تمکین نمی‌کنند و منافع شخصی خود را بر امنیت و سلامت بازار ترجیح می‌دهند، فضای کسب‌وکار ناامن خواهد بود.

درج قیمت؛ خط قرمز نظارت بر بازار

وی با تأکید بر اهمیت درج قیمت کالاها، گفت: نبود درج قیمت خود می‌تواند زمینه‌ساز گران‌فروشی باشد و درج قیمت ضمن ایجاد رقابت سالم در بازار، قدرت انتخاب مشتری را افزایش داده و مبنایی برای بررسی سود مجاز کالا فراهم می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: نظارت‌ها به صورت مستمر در کف بازار انجام می‌شود و بازرسان در کنار دستگاه‌های متولی، تخلفات را بررسی و موارد را برای رسیدگی قانونی دنبال می‌کنند.

بازار زیر ذره‌بین بازرسان

لقمانی بیان کرد: بازرسان به صورت مستمر در بازار حضور دارند و با هرگونه تخلفی که ضوابط صنفی و قوانین جاری را نادیده بگیرد، برخورد قاطع، قانونی و اثرگذار انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: این روند تا اصلاح وضعیت بازار و رعایت ضوابط قانونی از سوی واحدهای صنفی با جدیت ادامه خواهد داشت.