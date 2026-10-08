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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

مهروموم ۲ واحد متخلف؛ تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد خط‌ونشان کشید

مهروموم ۲ واحد متخلف؛ تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد خط‌ونشان کشید

یاسوج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از مهروموم ۲ واحد صنفی متخلف در جریان بازرسی‌های میدانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه لقمانی عصر پنجشنبه در حاشیه نظارت بر بازار یاسوج با اشاره به عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای اجرای فرامین «قرارگاه فرماندهی مشترک» گفت: سلامت مردم خط قرمز ماست و در حوزه عرضه کالاهای غیربهداشتی و فاسد، هیچ‌گونه اغماضی نخواهیم داشت.

۲ واحد صنفی در آستانه مهروموم

حمزه لقمانی با اشاره به ادامه بازرسی‌ها در سطح بازار، اظهار کرد: واحدهای صنفی متخلف که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، علاوه بر مهروموم، مشمول جرایم سنگین قانونی تا ۱۰ برابر ارزش تخلف خواهند شد.

وی افزود: در جریان بازدید میدانی اخیر با حضور مسئولان مربوطه، برای ۲ واحد صنفی متخلف حکم مهروموم صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: گران‌فروشی، نداشتن فاکتور خرید، عرضه کالاهای غیربهداشتی و نبود درج قیمت از جمله تخلفاتی بود که در این واحدها مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

لقمانی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های متولی و بسیج اصناف در اجرای طرح‌های نظارتی، تصریح کرد: برای افرادی که نسبت به قانون تمکین نمی‌کنند و منافع شخصی خود را بر امنیت و سلامت بازار ترجیح می‌دهند، فضای کسب‌وکار ناامن خواهد بود.

درج قیمت؛ خط قرمز نظارت بر بازار

وی با تأکید بر اهمیت درج قیمت کالاها، گفت: نبود درج قیمت خود می‌تواند زمینه‌ساز گران‌فروشی باشد و درج قیمت ضمن ایجاد رقابت سالم در بازار، قدرت انتخاب مشتری را افزایش داده و مبنایی برای بررسی سود مجاز کالا فراهم می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: نظارت‌ها به صورت مستمر در کف بازار انجام می‌شود و بازرسان در کنار دستگاه‌های متولی، تخلفات را بررسی و موارد را برای رسیدگی قانونی دنبال می‌کنند.

بازار زیر ذره‌بین بازرسان

لقمانی بیان کرد: بازرسان به صورت مستمر در بازار حضور دارند و با هرگونه تخلفی که ضوابط صنفی و قوانین جاری را نادیده بگیرد، برخورد قاطع، قانونی و اثرگذار انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: این روند تا اصلاح وضعیت بازار و رعایت ضوابط قانونی از سوی واحدهای صنفی با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6971970

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