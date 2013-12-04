بهنام محمودی ملی پوش سابق تیم ملی والیبال ایران و عضو شورای شهر اسلامی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هم گروهی ایران با تیم های قدرتمند جهانی در رقابت های لیگ جهانی اظهار داشت: تیم ملی ایران یکی از قدرت های جهانی در والیبال شده است و این بر می گردد به بازی های ملی پوشان با تیم های خوب جهان که باید ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: برزیل، ایتالیا و لهستان تیم های قدرتمند و صاحب سبک در جهان هستند و ایران می تواند باز هم بهترین عملکرد را در این رقابت ها داشته باشد.

محمودی در ادامه اظهار داشت: حضور برزیل در تهران و بازی در ورزشگاه آزادی می تواند بهترین فرصت برای بازیکنان باشد تا این تیم را هم شکست دهیم روند ملی پوشان رو به رشد است و دیگر بازی مقابل این تیم ها برای ما ترسی ندارد.

وی درپایان در خصوص عملکرد شهرام محمودی گفت: شهرام توانسته اعتماد مربیان ایران را جلب کند و او می تواند به درخشش خود در تیم ملی ادامه دهد.