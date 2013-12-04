بدون ایران مشکلات عراق، فلسطین و سوریه حل نمی شود/90 درصد اقتصاد خوزستان دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر از خوزستان محسن رضایی پیش از ظهر امروز در یادواره شهدای مخابرات خوزستان با بیان این که خوزستان از بعد کارآفرینی ضعیف است و به کمک نیاز دارد، اظهار کرد: جای راه اندازی کسب و کارهای مردمی در خوزستان به شدت خالی است.



وی افزود: خوزستان در بعد آموزش و اعتبارات به کمک نیاز دارد. مردم ما نیاز دارند که دولت به آنها کمک کند چون دانش و لیاقتش را دارند و می توانند ده ها نفر را به کار مشغول کنند اما باید مورد حمایت قرار گیرند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که هر قدمی که در راه توسعه و پیشرفت برداشته شود عملیات جهادی است، تصریح کرد: اگر روحیه جهادی در اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ ما راه پیدا کند مشکلات ما حل می شود.



رضایی اضافه کرد: امروز به شدت به باز مطالعه گذشته خودمان در 30 سال اخیر و شناسایی رموز موفقیت گذشته نیاز داریم و امروز هر تولیدی که انجام شود و هر هکتار زمینی که زیر کشت رود و هر نوآوری و ابتکاری که صورت گیرد عملیات جهادی است.



فرمانده سابق سپاه پاسداران با اشاره به نقش خوزستان در ادوار تاریخ ایران ادامه داد: خوزستان در حوادث مهم تاریخی پیشگام و در خوزستان پیش قراول فتوحات و رزمندگان بوده است. خوزستانی ها با همان غیرت و شهامتی که داشتند ایستادند و نگذاشتند شیرهای نفت باز شود و آمریکا و اسراییل خوشحال شوند.



وی با طرح این پرسش که چرا اقتصاد مقاومتی از خوزستان شروع نشود، بیان کرد: اقتصاد مقاومتی در صنعت، مخابرات، الکترونیک، اقتصاد و کشاورزی باید از خوزستان شروع شود.



رضایی تاکید کرد: در سیاست، دفاع، اقتصاد و هرجایی که موفق بودیم می توانیم از رموز موفقیت مان در آنجا استفاده کنیم و آن موقع می توانیم موفق باشیم. صنعت فناوری اطلاعات نیز یکی از علوم پیشرفته ای است که درآمد فراوانی را نصیب ما خواهد کرد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحریمهای اقتصادی ایران عنوان کرد: تحریم یک فرصت است که باید از آن استفاده کرد و یک اقتصاد شکوفا به وجود آورد که عاری از فقر و سرشار از پیشرفت باشد.



وی بیان کرد: ایران قدرت بزرگ منطقه ای است که بدون حضور آن مشکلات عراق، فلسطین، سوریه و سایر کشورها حل نخواهد شد.





































