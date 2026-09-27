به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود پس از جام جهانی ۲۰۲۶، روز پنجشنبه ۲ مهر در شهر فرغانه به مصاف تیم ملی ازبکستان رفت که این بازی با برتری ۳ بر یک شاگردان فابیو کاناوارو به پایان رسید تا امیر قلعه‌نویی و شاگردانش بار دیگر برابر ازبکستان متحمل شکست شوند.

تیم ملی فوتبال ایران پس از این دیدار خود را برای دومین بازی تدارکاتی آماده می‌کند و قرار است روز سه‌شنبه ۷ مهر در شهر کازان مقابل تیم ملی روسیه قرار بگیرد.

ملی‌پوشان فوتبال کشورمان در شرایطی این دو دیدار تدارکاتی را برگزار می‌کنند که خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ آماده می‌کنند و کادر فنی تیم ملی در تلاش است تا در فاصله باقی‌مانده تا این رقابت‌ها، نقاط ضعف تیم را برطرف و شرایط ملی‌پوشان را برای حضور در این مسابقات مهیا کند.

برنامه مشخصی در تیم ملی وجود ندارد

محمود کلهر پیشکسوت و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان و شرایط این تیم در آستانه جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: با توجه به اینکه تیم ملی در جام جهانی نیز نتوانست دستاورد و نتایج خوبی به دست بیاورد، اکنون که جام ملت‌های آسیا را پیش رو داریم، همچنان برنامه مشخصی برای روند رو به رشد تیم ملی نمی‌بینیم.

وی افزود: در بازی امروز مقابل ازبکستان نیز متأسفانه ناهماهنگی‌هایی در تیم ملی وجود داشت. ما بارها مقابل ازبکستان بازی کرده‌ایم و در این مسابقات نتوانسته‌ایم برابر این تیم به نتیجه مطلوب برسیم. یکی از دلایل اصلی این موضوع را باید در سرمایه‌گذاری بسیار خوب فوتبال ازبکستان در آکادمی‌ها و رده‌های پایه جستجو کرد. آنها روی فوتبال پایه خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بازیکنانی که از رده‌های پایه به تیم بزرگسالان منتقل می‌شوند، با تجربه و آمادگی مناسبی در سطح ملی بازی می‌کنند و تأثیرگذاری خود را نشان می‌دهند.

باید تغییر نسل صورت گیرد

پیشکسوت فوتبال ایران ادامه داد: اگر می‌خواهیم در جام ملت‌های آسیا نتایج خوبی بگیریم، باید تغییر نسل را در تیم ملی انجام دهیم. حتی اگر در این مسیر نتیجه لازم را هم نگیریم، باید این تغییر نسل اتفاق بیفتد؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم شرایط مناسبی برای آینده تیم ملی ایجاد کنیم.

کلهر با تأکید بر ضرورت شناسایی بازیکنان مستعد در سنین پایین گفت: بازیکنان شایسته و جوان زیادی در فوتبال کشورمان داریم که می‌توانیم آنها را از سنین ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سالگی شناسایی کنیم و به تیم ملی نزدیک کنیم. متأسفانه می‌بینیم این بازیکنان پشت خط می‌مانند و فرصت بازی پیدا نمی‌کنند تا توانایی‌های فنی خود را نشان دهند. این موضوع یکی از مشکلاتی است که در تیم ملی با آن مواجه هستیم و باعث می‌شود نتوانیم نتایج خوبی بگیریم.

وی گفت: به اعتقاد من کادر فنی تیم ملی باید در دو بخش تجدیدنظر کند. یکی از این مسائل، دفاع تیمی است. تیم ملی در شرایط فعلی به‌راحتی به حریف فضا می‌دهد، به‌خصوص زمانی که خودش در حال حمله است. معمولاً تیم‌های حریف با برنامه وارد فاز دفاعی می‌شوند و بلافاصله پس از تصاحب توپ، با سرعت به زمین ما می‌آیند.

کارشناس فوتبال ایران تصریح کرد: این مسئله را به‌خصوص در بازی امروز مقابل ازبکستان دیدیم. بازیکنان این تیم در زمین ما حضور پیدا می‌کردند و همین موضوع کار را برای تیم ملی سخت می‌کرد. اهمیت زیادی دارد که این مشکلات در بازی‌های آسیایی و به‌خصوص جام ملت‌های آسیا برای تیم ملی دردسرساز نشود.

کلهر با اشاره به ضرورت بهبود شرایط هجومی تیم ملی عنوان کرد: به نظر من بهترین دفاع، حمله است. زمانی که صاحب توپ می‌شویم باید سرعت بازی خود را افزایش دهیم، کارهای ترکیبی بیشتری انجام دهیم و اجازه ندهیم توپ به‌راحتی در اختیار حریف قرار بگیرد. همان‌طور که نباید به‌راحتی توپ را از دست بدهیم، نباید هم به‌راحتی گل بخوریم.

ضعف های تیم ملی همچنان پابرجاست

وی افزود: در بخش دفاعی، همان‌طور که اشاره کردم، زمانی که حمله می‌کنیم در بازگشت‌ها دچار مشکل می‌شویم و فضاهایی را در اختیار حریف قرار می‌دهیم. این مشکل را در جام جهانی نیز دیدیم و در بازی با نیوزیلند هم تیم ملی از همین ناحیه آسیب دید و به‌راحتی گل خورد. این یک مشکل اساسی در فوتبال ماست که در بازی برابر ازبکستان نیز خودش را نشان داد.

پیشکسوت فوتبال ایران ادامه داد: امیدوارم در بازی‌های آینده و مسابقات تدارکاتی بتوانیم این ضعف‌ها را برطرف کنیم. در کنار مسائل فنی، موضوع اصلی دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، تغییر نسل است.

باید به جوان ها فرصت داد

کلهر با طرح این پرسش که چرا به بازیکنان جوان فرصت داده نمی‌شود، گفت: ما باید بازیکنان ۱۶، ۱۷ و ۱۸ ساله را از همین حالا به تیم ملی بیاوریم، در بازی‌های تدارکاتی به آنها فرصت بدهیم و اجازه دهیم بیشتر در کنار یکدیگر بازی کنند. حتی در جام جهانی هم خیلی از بازیکنان جوان را می‌توانستیم در کنار تیم ملی ببریم تا تجربه کسب کنند، با فضای اردوهای تیم ملی آشنا شوند و فرصت بازی پیدا کنند.

وی تأکید کرد: نباید از استفاده از بازیکنان جوان بترسیم و باید شجاعت داشته باشیم که از آنها استفاده کنیم. چرا این کار را انجام نمی‌دهیم؟ چه زمانی قرار است از این بازیکنان استفاده کنیم؟ متأسفانه این یکی از ضعف‌های تیم ملی ماست. کادر فنی تیم ملی نیز به موضوع تغییر نسل اشاره کرده، اما در عمل این تغییر نسل را در تیم ملی ندیده‌ایم و به نظر می‌رسد در جام ملت‌های آسیا نیز این مشکل ادامه داشته باشد.

کارشناس فوتبال کشورمان اظهار داشت: وقتی می‌خواهیم بازیکنان جوان را توسعه دهیم، باید به آنها فرصت بدهیم. البته این کار تبعاتی هم دارد و ممکن است با ریسک همراه باشد، اما به نظر من این ریسک ارزشش را دارد. وقتی با بازیکنان باتجربه نتیجه لازم را نمی‌گیریم، می‌توانیم فرصت را در اختیار بازیکنان جوان قرار دهیم.

کلهر خاطرنشان کرد: حتی اگر در این مسیر نتایجی به دست بیاید که در شأن تیم ملی نباشد یا نتیجه مورد نظر را نگیریم، باز هم با فرصت دادن به جوانان می‌توانیم حداقل یک دستاورد برای فوتبال ملی داشته باشیم. می‌توانیم بازیکنان جوان‌تری را به تیم ملی اضافه کنیم، به آنها فرصت بازی بدهیم و برای آینده فوتبال کشورمان شرایط بهتری ایجاد کنیم؛ موضوعی که متأسفانه در شرایط فعلی آن را نمی‌بینیم و در این بخش با مشکل مواجه هستیم.

وی در پایان گفت: امیدوارم همان‌طور که اشاره کردم، این مشکلات برطرف شود و تیم ملی بتواند در بازی‌های آینده شرایط بهتری پیدا کند.