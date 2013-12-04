کشته و زخمی شدن 33 عضو طالبان/ هشدار ناتو به افغانستان درباره تبعات امضا نکردن پیمان راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشور افغانستان صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد در جریان عملیات ارتش و اداره جاسوسی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 27 عضو طالبان کشته شدند.



در بیانیه وزارت کشور افغانستان آمده است که نیروهای افغانی چندین عملیات ضد تروریستی را در ولایت های کابل، لغمان، قندهار، زابل و هلمند انجام داده که بر اثر آن 27 عضو طالبان کشته، شش نفر زخمی و چهار فرد دیگر بازداشت شدند.



نیروهای افغانی همچنین تسلیحات و مهمات طالبان را ضبط و توقیف کردند، این درحالیست که سرکردگان طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.



خبر دیگر اینکه رهبران ناتو از حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواستند تا هرچه سریعتر پیمان راهبردی با واشنگتن را امضا و تاکید کردند که شکست در مذاکرات می تواند امنیت منطقه را به خطر انداخته و کمک های خارجی به این کشور را قطع کند.



کرزای پیش شرط امضای پیمان راهبردی با واشنگتن را پایان حملات به منازل مسکونی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، ایجاد صلح و ثباتی پایدار در افغانستان و سپردن زندانیان گوانتانامو به دولت عنوان کرده است که طالبان نیز از این پیش شرط حمایت کردند.



شورای امنیت ملی افغانستان نیز چنین اقدام آمریکا را در تضاد با تعهدات قبلی این کشور و با هدف تحت فشار قرار دادن کابل برای امضای پیمان راهبردی با واشنگتن عنوان کرده است که در صورت امضای آن نیروهای آمریکایی می توانند حتی پس از سال آتی میلادی در این کشور باقی بمانند.



آمریکا در واکنش به پیش شرط جدید حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای امضای پیمان راهبردی با واشنگتن، تدارکات نظامی، سوخت و خدمات حمایتی ارتش و پلیس افغانستان را قطع کرد، این در حالی است که سفارت آمریکا در کابل چنین گزارشی را رد کرده است.