اسرائیل با مذاکرات سازش جهانیان را فریب می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با سخنرانی در همایش "میانه روی و اعتدال" در کوالالامپور پایتخت مالزی اظهار داشت: مقاومت ملت فلسطین در برابر اشغالگران یک حق مشروع است که تمام ادیان و قوانین بین المللی به آن اشاره کرده اند و در پیش گرفتن روش اعتدال به معنای تسلیم در برابر اشغالگران نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: غرب در استفاده از این مفاهیم (مقاومت در برابر اشغالگری) معیار دوگانه ای دارد، آمریکایی ها در برابر اشغالگران انگلیسی و فرانسوی ها در برابر اشغالگران نازی مقابله کردند پس چرا اکنون حق مقاومت فلسطینی ها علیه اشغالگران صهیونیست را به رسمیت نمی شناسند و مقاومت را تروریسم تلقی می کنند.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: اختلافات داخلی فلسطین باعث شده است فلسطینی ها قربانی وتوی آمریکا شوند. تمام کشورهای جهان اجازه برقراری رابطه دیپلماتیک را دارند اما فلسطینی از این حق محروم هستند و حتی از آشتی با خودشان نیز منع شده اند.

خالد مشعل با اعلام اینکه اسرائیل از مذاکرات برای گمراه کردن جهانیان استفاده می کند از جامعه جهانی خواست که با افراط گرایی و اشغالگری اسرائیلی ها در برابر حق آزادی و استقلال فلسطین مقابله کنند.

وی تصریح کرد: مذاکرات سازش بیش از 20 سال است که ادامه دارد و اسرائیل از آن برای در سرپوش گذاشتن بر جنایات خود و گمراه کردن افکار عمومی استفاده می کند. اسرائیل صلح را از بین برد و مذاکرات را به شکست سوق داد.