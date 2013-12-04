به گزارش خبرگزاری مهر، نوری‌المالکی نخست‌وزیر عراق بعدازظهر امروز در محل کاخ جمهوری مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت.



در این مراسم استقبال محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان،معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور حضور داشتند.



نخست‌وزیر عراق صبح امروز به منظور دیدار و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران با استقبال حمید چیت‌چیان وزیر نیرو و حسین امیرعبداللهیان معاون عربی افریقایی وزیر امور خارجه وارد تهران شد.



نوری المالکی را در این سفر وزیر ورزش، وزیر حقوق زنان و مشاور عالی امنیت ملی همراهی می‌کنند.