  1. دانشگاه و فناوری
۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

امکان نصب مرورگر ایرانی بر روی گوشي هاي موبایل/ پشتیبانی "ساینا" از سیستم عامل آندروئید

معاون سازمان فناوری اطلاعات، از بروزرسانی و تکمیل نسخه اولیه مرورگر ایرانی با عنوان "ساینا" خبر داد و گفت: در نسخه آزمايشي این محصول، امکان نصب مرورگر ساینا بر روی گوشی های موبایل کاربران ایرانی فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، "ساینا" نخستين مرورگر ایرانی است که بومی سازی آن توسط متخصصان ایرانی انجام شده است و پياده سازي آن را مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) بر عهده دارد.

علی اصغر انصاری، معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با مهر، با اشاره به انجام موفقیت آمیز مراحل تست و آزمون اولیه این مرورگر فارسی که سازگار با سیستم هاي عامل ویندوز و لینوکس نيز هست، اظهار داشت: در نسخه پيشرفته این مرورگر، امکان نصب بر روی گوشی های موبایل نيز در نظر گرفته شده است؛ به طوري كه تمامي کاربران می توانند از نسخه موبایل این مروگر برای اتصال به شبكه جهاني اينترنت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه نسخه موبایل مرورگر ساینا از سیستم عامل آندروئید و IOS پشتیبانی می کند، ادامه داد: نسخه کامل فارسی این نرم افزار در آينده اي نزديك، قابل عرضه خواهد بود.

انصاری با تاکید بر رفع ایرادات مقطعی کاربردی، ظاهری و امنیتی این مرورگر افزود: در كوتاه مدت و تا پيش از عمومي سازي اين مرورگر، نمی توان به رفع تمامی مشکلات این پروژه پرداخت، اما اميدواريم در فازهای بعدی، ضمن ارتقاي این مرورگر، "ساینا" را به مرورگری قابل اعتماد برای کاربران ایرانی تبدیل كنيم.

به گزارش مهر، مرورگر، نرم افزاري است که کامپیوتر کاربر را از طریق پروتکل ها شبیه سازی می کند تا وي بتواند آدرس و صفحات مورد نظر خود را ببیند. معروف ترین مرورگرها در فضای سایبر را فایرفاکس، کروم، اینترنت اکسپلورر تشکیل می دهند که اغلب کاربران از این مرورگرها استفاده می کنند.

