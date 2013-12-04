اجرای طرح هادی روستایی در یک هزار روستای کشور/عزم دولت برای حل مشکلات بخش مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش عصر چهارشنبه با اعلام این خبر در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن مهر کلان شهر اراک (کوثر) افزود: طرح هادی روستایی از طرح های موفق عمرانی کشور است که موجبات مقاوم سازی روستاها و بافت روستایی کشور در برابر حوادث طبیعی افزایش داده است.

وی یادآور شد: ساخت 32 هزار واحد مسکونی روستایی کشور از تعهدات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده که عملیات اجرایی 29 هزار و 700 واحد آن تا کنون به اتمام رسیده است و مابقی پروژه ها نیز در برنامه ای 5 ساله تکمیل خواهد شد.

ساخت349هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در ادامه از ساخت 349هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت خبر داد و گفت: با انجام طرحهای برنامه ریزی شده و پیگیری پروژه های عمرانی تا کنون ، ساخت بیش از 250 هزار واحد از مجموع واحدهای تعهد داده شده به اتمام رسیده است.

تابش یادآور شد: حدود 48 هزار واحد مسکونی از مجموع واحدهای درحال ساخت دارای مشکلات خدماتی اند که با جدیت به دنبال رفع موانع آن هستیم.

استاندار استان مرکزی نیز در این بازدید با تاکید بر ضرورت تکمیل پروژه های عمرانی استان در حوزه مسکن گفت: تکمیل و بهره برداری پروژه های مسکن استان از اولویت های مدیریت جدید است.

محمد حسین مقیمی با اشاره به وجود برخی مشکلات پیش روی پروژه های مسکن در استان مرکزی افزود: باید با برنامه ریزی صحیح و منطقی ضمن شناسایی موانع و مشکلات موجود در حوزه مسکن،بستر بهره برداری و واگذاری آنها به متقاضیان را فراهم کرد.

عزم جدی دولت در حوزه حل مشکلات پیش روی مردم در بخش مسکن

وی در ادامه از عزم جدی دولت در حوزه حل مشکلات پیش روی مردم در بخش مسکن گفت: دولت یازدهم در تلاش است تا مشکل مسکن را اصولی حل کرده و از واگذاری پروژه ها قبل از تکمیل شدن و تجهیز زیرساختی به متقاضیان خودداری می کنیم.

استاندار مرکزی تاکید کرد: به همین منظور شورای مسکن استان نیز با برگزاری جلسات مستمر خود در تلاش است تا موانع موجود بر سرراه خانه دار شدمن مردم را مرتفع سازد.

پروژه مسکن کوثر اراک شامل پنج هزار و 250 واحد مسکونی است که فاز نخست آن در دهه فجر سال آینده در قالب واگذاری 660 واحد مسکونی به متقاضیان به بهره برداری می رسد.

پروژه كوي كوثر در 2.5 کیلومتری محدوده شهر اراک و در غرب محور ترانزیتی اراک- همدان و در محدوده کلانشهر اراک قرارداد . مطالعات این پروژه ملي از سال 1383 شروع وكليه مطالعات پايدار از هر امكان سنجي و... انجام ونهايتا در سال 1389 طرح آماده سازي وتفصيلي در كميسون ماده 5 استان تصويب وعمليات اجرايي پروژه در سال 1390 در زمینی به مساحت 672 هزار و 765 متر مربع آغاز به كار کرد.