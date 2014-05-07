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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۱۳

مقیمی:

مقاوم سازی روستاها در استان مرکزی ناقص اجرا شده/ بانک ها از سنگ اندازی پیش پای مردم روستا خودداری کنند

مقاوم سازی روستاها در استان مرکزی ناقص اجرا شده/ بانک ها از سنگ اندازی پیش پای مردم روستا خودداری کنند

اراک – خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی بر ضرورت مقاوم سازی روستاها از سوی مسئولین به عنوان اولویت های کاری دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: این طرح تا کنون در استان مرکزی ناقص اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در شورای مسکن استان مرکزی افزود: مقاوم سازی خانه های روستایی از طرحهای لازم الاجرا در کشور بوده این در حالیست که در استان مرکزی آنطور که شایسته است اقدام نشده است.

وی با انتقاد از سخت گیری بانک ها در خصوص ضامن وامهای بازسازی و مقاوم سازی منازل روستایی گفت: تامین ضامن کارمند برای یک روستایی که تمام زندگی و خویشاوندش در روستا حضور دارند کاری سخت و بس دشتوار است.

استاندار استان مرکزی افزود: با این گونه سنگ اندازی ها پی پای مردم روستا کاری انجام نخواهد شد و عواقب انرا در یک زلزله متوجه خواهیم شد.

وی با تاکیدبر ضرورت حذف ضامن کارمند از لیست شرایط پرداخت تسهیلات مقاوم سازی و نوسازی مخانه های روستایی گفت: از این پس بانک ها حق ندارند از روستائیان در ازای این تسهیلات ضامن کارمند مطالبه کنند.

استاندار استان مرکزی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح مقاوم سازی روستایی گفت: فرمانداران، بخشداران و دهیاران .مسئول اجرای این طرح در استان مرکزی هستند.

وی در ادامه از تخصیص بودجه لازم برای اجرای این طرح در قانون بودجه امسال خبر داد و گفت: مقاوم سازی خانه های روستایی در قانون آمده و همه مسئولین تابع قانون لازم الاجرای فوق هستند و با توجه به تکلیف شرعی که از سوی مدرم بر گردن ما نهاده شده باید زمینه اجرای این قانون و رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.

کد مطلب 2287084

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