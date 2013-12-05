رهبر انقلاب دغدغه رسيدگي به معيشت روحانيت را دارند/ بيمه 20 هزار حوزوي در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حائري ظهر پنج شنبه در همايش سالكان حوزه رضوان كه به منظور تجليل از معمرين حوزه علميه خراسان در دانشگاه فرهنگيان مشهد برگزار شد، اظهار كرد: رهبر انقلاب دغدغه رسيدگي به امور معيشتي روحانيون معمر را داشتند.

حجت الاسلام حائري با اشاره به توانمندي حوزه علميه خراسان به خاطر قدمت تاريخي و حضور با بركت مرقد مطهر امام رضا(ع)‌ افزود: اين حوزه مقدس در طول تاريخ براي امت اسلام هميشه مايه خير و بركت بوده است.

حوزه علميه خراسان مهد تربيت عالمان فرزانه‌اي

حجت الاسلام حائري بيان كرد: اين حوزه مهد تربيت عالمان فرزانه اي مانند مرحوم آخوند خراساني و ملا هادي سبزواري و بزرگاني كه پرچم دار فقاهت شيعه شدند از شيخ توسي بوده است كه پرچمدار هدايت امت اسلام بودند.

وي تاكيد كرد: امروز تربيت يافتگان اين حوزه پرچمدار هدايت مسلمانان شده اند و امروز حوزه علميه نجف و حوزه عليمه قم به بركت تربيت يافتگان حوزه مشهد از استوانه ها و مشعلداران هدايت به شمار مي روند.

حجت الاسلام حائري به تحصيل رهبر معظم انقلاب در حوزه عليمه مشهد اشاره كرد وگفت: اين يكي از بركاتي است كه در اين حوزه قديمي و ارزشمند بروز كرده است و امت اسلام از پرچمداري و هدايت ايشان بهره مند شده است.

مدير خدمات حوزه هاي علميه خراسان بيان كرد: با دستور رهبري مديريت برنامه هاي خدماتي در حوزه هاي كشور يكپارچه شد.

20 هزار نفر از حوزويان مشهد تحت پوشش خدمات درماني و تامين اجتماعي هستند

وي ادامه داد: هم اكنون 20 هزار نفر از حوزويان شهر مشهد تحت پوشش خدمات درماني و تامين اجتماعي هستند كه با احتساب خانواده هايشان نزديك به 50 هزار نفر خواهند بود.

مدير خدمات حوزه هاي علميه خراسان اعلام كرد: هم اكنون 50 هزار نفر از حوزويان شهر مشهد نيز تحت پوشش بيمه تكميلي هستند.

حجت الاسلام حائري با اشاره به توزيع كارت هاي اعتباري براي حوزويان عنوان كرد: 3500 نفر به صورت مداوم از وام و صندوق حوزه علميه برخوردار مي شوند.

وي ادامه داد: دو هزار و 240 نفر از معمرين يا خانواده درگذشتگان حوزوي از كار افتادگي يا خدمات ويژه از مراكز خدمات دريافت مي كنند.

همچنين رئيس مركز خدمات حوزه هاي علميه سراسر كشور در اين همايش اظهار كرد: معمرين كساني هستند كه عمرشان را به بندگي خدا گذرانده اند و حلقه واسطه فرهنگ از گذشتگان به آيندگان هستند.

عالمان دين در خانواده محور وحدت هستند

حجت الاسلام رباني عنوان كرد: اين افراد كه عمرشان را در مكتب اهل بيت سپري كردند اين فرهنگ را به ما منتقل كرده اند.

رئيس مركز خدمات حوزه هاي علميه سراسر كشور يادآور شد: پيشكسوتان و عالمان دين در خانواده نيز محور وحدت هستند و كانون خانواده را گرم نگه مي دارند و تجربيات خود را كه در طول عمر كسب كرده اند به فرزندان خود انتقال مي دهند.

رئيس مركز خدمات حوزه هاي علميه سراسر كشور با اشاره به اينكه يكي از دغدغه هاي رهبر انقلاب رسيدگي به امور روحانيت و معمرين است خطاب به شركت كنندگان در همايش تاكيد كرد: اين همايش به پاس صبر و مقاومت شما و البته همسرانتان كه به سختي اين شيوه زندگي ساخته اند برگزار شد.

گفتني است، براي اولين بار همايش تجليل از معمرين حوزه علميه خراسان باعنوان "سالكان رضوان" براي تكريم 500 نفر از روحانيون معمر مشهد و با حضور نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه فرهنگيان مشهد برگزار شد.

همچنين در اين همايش از سه نفر از معمرين كه عمرشان را در سنگر محراب سپري كرده اند به صورت ويژه قدرداني شد.