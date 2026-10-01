به گزارش خبرنگار مهر، رمضان رحیمیان بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در فرمانداری شهرستان فلاورجان برگزار شد، با تشریح مهم‌ترین اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده در این شهرستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروژه‌های زیرساختی فلاورجان که سال‌ها متوقف یا نیمه‌تمام مانده بود، طی دو سال گذشته با پیگیری در سطح ملی و تأمین اعتبارات مجدد فعال شده است.

وی با اشاره به پروژه کمربندی جنوب غرب فلاورجان افزود: این پروژه که سال‌ها رها شده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده و اختصاص اعتبارات از سوی وزارت راه و شهرسازی مجدداً فعال شده و بر اساس برآوردهای موجود، این بخش از پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی همچنین از تکمیل پروژه تعریض پل اتوبان خبر داد و گفت: این پروژه نیز سال‌ها متوقف بود که طی دو سال گذشته با پیگیری و جذب اعتبارات ملی به مرحله بهره‌برداری رسیده است و فرآیند افتتاح رسمی آن نیز در آینده پیگیری خواهد شد.

رحیمیان با بیان اینکه زیرساخت‌های ورزشی، درمانی و آموزشی فلاورجان نسبت به میانگین استانی و کشوری با عقب‌ماندگی مواجه بوده است، ادامه داد: در حوزه ورزش پروژه‌های متعددی در دستور کار قرار گرفته که بخشی از آنها در سال ۱۴۰۵ به سرانه ورزشی شهرستان اضافه خواهد شد.

وی از پیشرفت سالن ورزشی ۲ هزار نفره فلاورجان خبر داد و تصریح کرد: این پروژه در مسیر اتمام قرار دارد و پیگیری برای استمرار تأمین اعتبار آن از طریق وزارت ورزش و جوانان و دستگاه‌های ملی در حال انجام است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی به پروژه سالن ورزشی آزادگان اشاره کرد و گفت: این مجموعه نیز در وزارت ورزش و جوانان در حال پیگیری است و در کنار سالن ورزشی انقلاب کلیشاد، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان کمک کند.

رحیمیان با اشاره به فعال شدن سالن ورزشی انقلاب کلیشاد پس از سال‌ها تعطیلی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده این مجموعه مجدداً فعال شده و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های ورزشی شهرستان در سال ۱۴۰۵ بیش از گذشته توسعه پیدا کند.

وی در ادامه به وضعیت زیرساخت‌های بهداشت و درمان فلاورجان پرداخت و اظهار کرد: تعدادی از خانه‌های بهداشت با مشارکت خیران و استفاده از اعتبارات دولتی احداث و تحویل شده و برای تعدادی دیگر نیز برنامه تخریب، بازسازی و احداث در سال ۱۴۰۵ دنبال می‌شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه توسعه بیمارستان‌های شهرستان گفت: توسعه بیمارستان شفا و بیمارستان امام در دستور کار قرار دارد و در بخش توسعه بیمارستان شفا، تجهیزات ساختمان احداث‌شده با مشارکت خیران در حال تکمیل است.

رحیمیان اضافه کرد: بخش دیالیز بیمارستان شفا که از بخش‌های مهم منطقه محسوب می‌شود، به بهره‌برداری رسیده و اکنون در حال ارائه خدمات به مردم است.

وی درباره بیمارستان امام نیز گفت: بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان با ظرفیت ۱۲ تخت راه‌اندازی شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است و ارتقای بخش‌های اورژانس و سی‌سی‌یو نیز در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه برخی بخش‌های بیمارستان امام نیازمند تعمیرات اساسی هستند، افزود: تکمیل و بازسازی این بخش‌ها با جدیت دنبال می‌شود تا در سال ۱۴۰۵ شاهد ارتقای ظرفیت خدمات درمانی شهرستان باشیم.

رحیمیان همچنین از اجرای طرح‌های متعدد در حوزه آموزش خبر داد و گفت: حدود ۲۰ مدرسه در شهرستان فلاورجان در مراحل مختلف تکمیل، بهره‌برداری، کلنگ‌زنی یا آغاز عملیات اجرایی قرار دارند که بخشی از این طرح‌ها با مشارکت خیران و بخشی با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس اجرا می‌شود.

وی با اشاره به نقش خیران در توسعه زیرساخت‌های شهرستان تصریح کرد: مشارکت خیران در حوزه‌های آموزشی و درمانی یکی از ظرفیت‌های مهم فلاورجان است و تلاش می‌کنیم در کنار اعتبارات دولتی از این ظرفیت برای جبران کمبودهای زیرساختی استفاده شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از طریق وزارت کشور، اعتبارات قابل توجهی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان قرار گرفته و ماشین‌آلات عمرانی نیز به این مجموعه‌ها اختصاص یافته است.

رحیمیان خاطرنشان کرد: توسعه تجهیزات و امکانات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با هدف افزایش توان اجرایی آنها و ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و روستاهای شهرستان فلاورجان همچنان پیگیری خواهد شد.