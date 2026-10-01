یارمحمدیان:فلاورجان در دو سال متوالی رتبه نخست اشتغال استان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یارمحمدیان بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در فرمانداری شهرستان فلاورجان برگزار شد، اظهار کرد: طی یک‌ونیم سال گذشته بیش از ۳۰ اقدام شاخص استانی و کشوری در شهرستان فلاورجان انجام شده که بخشی از این اقدامات در حوزه‌هایی همچون اشتغال، آموزش، انرژی، گردشگری، مدیریت بحران و توسعه زیرساختی بوده است.

وی با اشاره به عملکرد شهرستان در حوزه اشتغال افزود: فلاورجان در سامانه رصد اشتغال در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رتبه نخست استان اصفهان را کسب کرده است که به گفته وی، دستیابی به رتبه نخست در دو سال متوالی سابقه نداشته است.

فرماندار شهرستان مبارکه با اشاره به طرح هوشمندسازی مدارس بیان کرد: در سطح استان اصفهان از مجموع حدود ۶ هزار مدرسه تاکنون حدود ۸۰۰ مدرسه هوشمندسازی شده، در حالی که در شهرستان فلاورجان هر ۲۶۵ مدرسه شهرستان وارد فرآیند هوشمندسازی شده است.

یارمحمدیان همچنین از اجرای طرح نصب سامانه‌های خورشیدی در مدارس فلاورجان خبر داد و گفت: ۴۷ سامانه خورشیدی در مدارس شهرستان نصب شده است و فلاورجان بر اساس ارزیابی وی، تنها شهرستان کشور است که این مطالبه ملی را به صورت کامل در مدارس خود اجرا کرده است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح با همراهی مجموعه مدیریت استان، آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال شد و در نهایت شهرستان توانست این طرح را در سطح گسترده اجرا کند.

فرماندار شهرستان مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری فلاورجان گفت: تعداد جشنواره‌های شهرستان از هشت جشنواره در سال گذشته به ۱۳ جشنواره افزایش یافته و در فاصله حدود یک سال، فلاورجان میزبان ۲۴ مسابقه کشوری بوده است.

یارمحمدیان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه گردشگری اظهار کرد: سال گذشته برای جابه‌جایی گردشگران و تسهیل سفر در شهرستان، اتوبوس رایگان در نظر گرفته شد و فلاورجان در ارزیابی خدمات سفر به عنوان شهرستان برتر معرفی شد.

وی از شناسایی ظرفیت‌های شهرستان برای مدیریت شرایط بحرانی نیز خبر داد و افزود: در حوزه مدیریت بحران، ساختار محله‌محوری در شهرستان شکل گرفت و طی سه روز حدود ۲۲۰۰ نفر ساماندهی شدند تا در شرایط خاص بتوان از ظرفیت سازمان‌یافته شهرها و روستاها استفاده کرد.

فرماندار شهرستان مبارکه یکی دیگر از اقدامات شاخص فلاورجان را راه‌اندازی تعاونی توسعه عمران شهرستان عنوان کرد و گفت: فرآیند راه‌اندازی این تعاونی در مدت کوتاهی انجام شد و حدود هفت هزار نفر از مردم شهرستان به عضویت آن درآمدند.

یارمحمدیان با اشاره به پروژه‌های عمرانی شهرستان نیز گفت: بخشی از طرح‌های عمرانی با استفاده از ظرفیت منابع ملی و اعتبارات مختلف در حال اجراست و تلاش مجموعه مدیریت شهرستان بر جذب منابع و تکمیل پروژه‌های مورد نیاز مردم متمرکز شده است.

وی همچنین به نقش خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی اشاره کرد و افزود: حدود ۲۰ پروژه آموزشی در شهرستان در حال اجرا یا تکمیل است که مجموع ارزش هر یک از این پروژه‌ها حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و بخش مهمی از این اقدامات با استفاده از ظرفیت خیران و جذب منابع انجام شده است.

فرماندار شهرستان مبارکه در ادامه با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده اظهار کرد: در کشور تعداد محدودی از شهرستان‌ها برای اجرای این طرح انتخاب شده‌اند و در استان اصفهان نیز فلاورجان برای اجرای طرح پزشک خانواده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی انتخاب شده است.

وی اجرای این طرح را یکی از اقدامات مهم حوزه سلامت شهرستان دانست و افزود: انتخاب فلاورجان برای اجرای طرح پزشک خانواده نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده در شهرستان و استان بوده است.

یارمحمدیان همچنین با اشاره به تجربه شهرستان در برگزاری مانورهای محله‌محور گفت: در یک روز، ۱۰۰ مانور محله‌محور در شهرستان برگزار شد که با توجه به گستردگی این اقدام، آن را تجربه‌ای کم‌سابقه در سطح شهرستان‌ها می‌داند.

فرماندار شهرستان مبارکه درباره اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر نیز توضیح داد: برای واحدهایی که شیشه آنها آسیب دیده بود، سازوکار پرداخت خسارت در شهرستان پیش‌بینی شد و در موارد ثبت‌شده، تلاش شد پرداخت خسارت در کمتر از ۲۴ ساعت انجام شود.

وی ادامه داد: تا ۱۵ فروردین، برای واحدهای دارای تخریب نوع یک و تخریب کامل نیز تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومانی پیش‌بینی و پرداخت شد و بازپرداخت این تسهیلات پس از ساخت مجدد واحدهای آسیب‌دیده آغاز می‌شود.

یارمحمدیان در بخش پایانی سخنان خود از طراحی نظام ارزیابی ماهانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی شهرستان خبر داد و گفت: حضور مدیران دستگاه‌ها در جلسات به صورت مستمر رصد می‌شود و عملکرد دستگاه‌ها در قالب گزارش‌های ماهانه و اینفوگرافیک ارائه می‌شود.

وی افزود: در این نظام، حضور شخص رئیس دستگاه با نشان سبز، حضور نماینده با نشان زرد و غیبت با نشان قرمز مشخص می‌شود تا میزان مشارکت دستگاه‌ها در جلسات و فرآیند مدیریت شهرستان به صورت شفاف قابل ارزیابی باشد.

فرماندار شهرستان مبارکه تأکید کرد: هدف از این اقدامات، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان است.