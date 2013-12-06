جزییات دیدار قالیباف با مجمع نمایندگان تهران / اعلام آمادگی شهردار برای حل مشکل آلودگی هوای پایتخت

حسين طلا در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزيابي كردن گزارشهاي شهردار تهران در اين جلسه گفت: تحقق صددرصدي تمامي برنامههاي 5 سال گذشته مديريت شهري در پايتخت، انحراف صفر درصدي مديريت شهري از بودجه سال گذشته و راهكارهاي قاليباف براي حل مشكلات آلودگي هوا، حملونقل عمومي، بافت فرسوده، بازنگري در نظام اداري شهرداري تهران در 4سال آينده اميدواركننده و مثبت بود.
سخنگوي مجمع نمایندگان تهران توضيح داد: مسئله ديگري كه در اين جلسه مطرح شد، موضوع حملونقل عمومي شهر تهران بود. براساس آماري كه شهردار تهران ارائه كردند حدود 20 ميليون سفر روزانه در شهر تهران انجام ميشود كه براي حل معضل ترافيك اين امكان وجود دارد تا 15 ميليون سفر توسط ناوگان حملونقل عمومي انجام شود و 5 ميليون سفر نيز با خودروهاي شخصي باشد. اما مهمترين مسئله براي ساماندهي اين 15 ميليون سفر توسعه مترو در پايتخت است.
طلا با بيان اينكه با توجه به اينكه در چند سال گذشته امكان توسعه هرسال 15 كيلومتر خط مترو در تهران وجود داشته اما شهردار تهران اين قول را داد كه در سالهاي آينده به شرط برآورده شدن منابع مالي و اعتبارات مورد نياز، سالانه 30 كيلومتر خط مترو در پايتخت ساخته شود.
به گفته طلا برنامه شهردار تهران اين است كه تمامي خطوط مترو را در 4 سال آينده به پايان برسد.
سخنگوي مجمع نمايندگان استان تهران با بیان اینکه شهردار تهران در اين جلسه درباره برنامههاي كلان خود براي 4 سال آينده پايتخت گزارشي را ارائه كرد كه مهمترين موضوع آن رفع مشكل آلودگي هوا در تهران بود گفت:با توجه به مشكلات و آسيبهايي كه آلودگي هوا براي شهروندان تهراني به وجود آورده است، قاليباف اعلام كرد كه اگر دولت اختيار قانوني و مديريت موضوع آلودگي هوا را با تمامي الزامات و مقتضيات آن به شهرداري تهران واگذار كند؛ شهرداري تهران اين آمادگي را دارد تا مشكل آلودگي هوا را در اين كلانشهر مرتفع كند.
سخنگوي مجمع ادامه داد: همچنين شهردار تهران حتي پيشنهاد كرد كه اگر دولت نيز نخواهد تمامي اختيار مربوط به رفع مشكل آلودگي هوا را به شهرداري تهران واگذار كند؛ مديريت شهري تهران اين آمادگي را دارد كه در اين زمينه به متوليان امر كمك كند.
به اعتقاد طلا، آنچه براي مجمع نمايندگان استان تهران مهم بود، اين بود كه شهردار تهران اولين سازماني است كه به صورت داوطلبانه و رسمي اعلام كرده كه برنامه و طرحي را براي رفع آلودگي هوا در پايتخت دارد.
وی موضوع ساماندهي نظام اداري شهرداري تهران را يكي ديگر از مسائلي دانست كه شهردار تهران در برنامههاي 4 سال آينده خود به آن اشاره كرد. او در اين باره نيز بيان كرد: ساماندهي نظام اداري شهرداري تهران يكي از برنامههاي اولويت دار شهردار تهران براي 4 سال آينده بود. از قديم نيز معروف بود كه اگر مردم از سه مجموعه نظميه، بلديه و عدليه راضي باشند جامعه رضايت مندي خواهيم داشت. بلديه به عنوان شهرداري تاكنون فعاليتهاي زيادي در اين زمينه انجام داده است. درآخرين گزارشهاي 5 دستگاه نظارتي از ميزان رضايتمندي شهروندان نسبت به عملكرد مديريت شهري تهران نشان ميدهد شهرداري به عنوان مجموعهاي موفق كه ميزان تخلفات و عدم رضايتمندي شهروندان از آن كاهش چشمگيري داشته، معرفي شده است. اين نشان ميدهد كه شهرداري تهران در سالهاي گذشته براي ساماندهي نظام اداري تلاشهاي خوبي را انجام داده است.
طلا اضافه کرد: در حال حاضر بودجه ريزي در شهرداري تهران نسبتبه اعتبارات تملك يا بودجه غير نقدي و بودجه جاري 72 درصد غير نقدي به 28 درصد جاري است. اين اعتقاد در ميان نمايندگان استان تهران وجود دارد كه اين بودجهبندي شهرداري تهران براساس استانداردهاي بودجهريزي مطلوب و ايده آل است و با توجه به اينكه شهردار تهران بهدنبال راهكاري براي قطع وابستگي كامل بودجه شهرداري تهران از درآمدهاي نفتي و دولتي است، نشان ميدهد كه قاليباف براي 4 سال آتي مديريت شهر تهران برنامههاي مدوني را در حوزه تامين منابع مالي و پايدار طراحي كرده است.
وی با تاكيد بر اينكه تحميع ريزدانهها، نوسازي و اصلاح سرانههاي ساخت وساز و احياي بافتهاي فرسوده از مهمترين موضوعاتي بود كه در حوزه بافتهاي فرسوده شهر تهران در اين جلسه مطرح شد به سوالات نمايندگان از شهردار تهران اشاره كرد و يادآور شد: در اين جلسه سوالاتي نيز از سوي نمايندگان استان تهران از شهردار تهران شد. يكي از اين سوالات مربوط به پروژه طبقاتي صدر و تونل نيايش بود كه بيشتر نمايندگان در مورد ميزان هزينه كردها از شهردار تهران سوال داشتند كه قاليباف در پاسخ به اين سوال به سه نكته مهم اشاره كرد. نخست آنكه تمامي هزينهها طبق فهرست بها بوده است و نكته دوم به دليل كاهش زمان اجراي پروژه هزينهها كاهش پيدا كرده است و نكته سوم نزديك به دو سال اين پروژه كار مطالعاتي داشته است و نياز به اجراي اين پروژه براساس مطالعات انجام شده براي كاهش مسير شهروندان احساس ميشده است.
سوال ديگري كه در اين جلسه از شهردار تهران شد، در مورد افزايش ساخت و ساز در تهران به دليل سودهاي اقتصادي آن براي برخي از انبوهسازان بود كه اين مسئله باعث اتلاف منابع ميشود. به عنوان مثال گاهي اوقات ديده ميشود كه ساختمانهايي كه 15 تا 20 سال پيش در سه تا 4 طبقه در تهران ساخته شده اكنون به دليل منافع و سودي كه براي سازندگان دارد، تخريب شده و ساختمانهايي 6 طبقه به جاي آن ساخته ميشود.اين اتفاق به اعتقاد نمايندگان ضمن اينكه اتلاف هزينه است باعث آلودگيهاي صوتي و آلودگي هوا ميشود.قاليباف نيز در اين رابطه بيان كردند كه در اين زمينه شهرداري تهران كاري نميتوانند انجام دهند چرا كه جزو حقوق شهروندي است. اما ميتوان الزاماتي را در اين زمينه تعيين كنيم .
همچنین مقرر شد تا در هفتههاي آتي دومين جلسه مجمع نمايندگان استان تهران با قاليباف اين بار در شهرداري تهران برگزار شود تا شهردار تهران فرصت كافي براي ارائه گزارش كاملتري از برنامههاي گذشته و آينده خود داشته باشد.
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