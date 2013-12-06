افشین متوجه اشتباهش شد/ انتقاد از اسکورت اتوبوس فولاد در شیراز

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تساوی تیم فوتبال فولاد خوزستان برابر فجرسپاسی شیراز در هفته هفدهم لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما در این مسابقه بیش از 10 فرصت گلزنی داشتیم. حتی صاحب موقعیت دروازه خالی هم شدیم ولی متاسفانه توپ‌هایمان به گل تبدیل نشد. تیم فجر هم چند فرصت خوب گلزنی داشت. با این حال قرار نبود تیمی پیروز شود!

وی در ادامه به انتقاد از وضعیت اسکورت این تیم در شهر شیراز اشاره کرد و گفت: متاسفانه وقتی از هتل به سمت ورزشگاه حرکت کردیم، اتومبیل اسکورت پشت سر اتوبوس ما در حرکت بود. این در حالی است که معمولا اسکورت جلوی اتوبوس تیم میهمان حرکت می‌کند تا اتوبوس در ترافیک گیر نکند و مشکلی برایش پیش نیاید.

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان افزود: همین مسئله باعث شد تا در ترافیک خیابان‌های شیراز دچار مشکل شویم. وقتی هم به اتومبیل اسکورت اعتراض کردیم که باید جلوی اتوبوس حرکت و راه را برایمان باز کند، ناراحت شد و با کنایه پاسخمان را داد! به همین دلیل مجبور شدم با فرمانده یگان ویژه تماس بگیرم و خوشبختانه آنها با همکاری کامل و فرستادن چند اتومبیل راه را برایمان باز کردند. جا دارد از یگان ویژه شیراز به خاطر این همکاری تشکر کنم.

وی همچنین با اشاره به بازی بعدی تیم فولاد برابر صبا، خاطرنشان کرد: درخواست کرده‌ایم تا این مسابقه در ورزشگاه غدیر برگزار شود. زمین این ورزشگاه شرایط خوبی دارد و می‌خواهیم قبل از مسابقات لیگ قهرمانان بازیکنان فولاد با این زمین آشنا شوند.

ابن قاسم درباره بازگشت آرش افشین به فولاد خوزستان هم گفت: قرارداد آرش را ثبت کردیم. به نظرم آرش در انتهای فصل گذشته اشتباهاتی کرد. او فکر می‌کرد باغ سبز بیرون از اهواز است و متاسفانه از فولاد جدا شد. آرش از تیمی جدا شد که با آن به تیم ملی رسیده بود و حتی در آستانه حضور در فوتبال اروپا بود. با این حال او خودش متوجه اشتباهش شد و به فولاد بازگشت.

تیم فوتبال فولاد خوزستان روز پنجشنبه در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف تیم فجر سپاسی رفت و برابر این تیم با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد.