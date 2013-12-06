پیگیری پخش مستقیم بازیهای تیم فوتبال نفت و گاز گچساران از شبکه دنا

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش عنبریان صبح جمعه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اهمیت بازیهای تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در نیم فصل دوم لیگ 93-92 روابط عمومی باشگاه مسئول پیگیری این موضوع شده است.

عنبریان بیان داشت: در ابتدای شروع مسابقات لیگ دسته اول کشور نیز مذاکرات مهمی میان روابط عمومی باشگاه و صداو سیمای مرکز دنا صورت گرفت که در نهایت به دلیل عدم پذیرش شرایط صداو سیما توسط باشگاه امکان پخش این بازی ها میسر نشد.

وی پخش مستقیم دیدار های فوتبال نفت و گاز گچساران از سوی صداو سیما مرکز دنا را بدلیل مسائل مالی ناعادلانه دانست و تصریح کرد: اهمیت حضور دوتیم فوتبال در لیگ کشور از یک استان محروم نباید از دید مسئولان صداو سیما استان پنهان بماند.

مسئول ورزش قهرمانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران همچنین وجود چندین تیم ورزشی در رده های قهرمانی از نفت و گاز گچساران را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: عدم پوشش رسانه ای این رخدادها از سوی صداو سیما استان اثرات جبران ناپذیری بر بدنه ورزش نفت و استان خواهد گذاشت.

عنبریان تاکید کرد: معرفی استعدادهای ورزشی و نشان دادن افتخارات ورزشکاران نفت و گاز گچساران موجب تقویت روحیه و ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران و نسل جوان جامعه خواهد شد.

وی همچنین اقدامات انجام شده در زمینه کارهای عمرانی در ورزشگاه شهدای نفت گچساران را در مدت زمان کوتاه یک کار ارزشمند و قابل تقدیر از سوی کارکنان امور ورزش و همکاران خدمات مهندسی دانست و اظهار امیدواری کرد: با برگزاری چندین نشست بین مخابرات و شرکت نفت و گاز گچساران، مشکل اتصال فیبر نوری نیز برطرف خواهد شد.