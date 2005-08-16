به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، زاك اسنايدر كه به تازگي نسخه اي جديد از "طلوع مردگان" جرج رومرو را كارگرداني كرده، به زودي روي صندلي كارگرداني پروژه تاريخي "300" بر اساس رماني تصويري از فرانك ميلر مي نشيند. ميلر هم چندي پيش فيلم موفق "شهر گناه" را بر اساس يكي از رمان هاي خودش روي پرده داشت. فيلمبرداري از روز 17 اكتبر در مونترال آغاز مي شود و جرارد باتلر هم در آن نقش يك جنگجوي اسپارتي به نام ليونيداس را ايفا مي كند.





نمايي از "اسكندر" اليور استون كه از هر لحاظ يك شكست كامل براي هاليوود بود

"300"، داستان رويارويي گروهي زبده از جنگجويان اسپارتي است كه در نبرد گذرگاه ترموپيل سال 480 قبل از ميلاد مسيح، در مقابل سپاه عظيم ايران مي ايستند. در اين نبرد تاريخي، ليونيداس به عنوان پادشاه اسپارتا تنها با 300 جنگجو به جنگ خشايار شاه ايراني مي رود و موفق به مقابله با او مي شود. فيلمنامه اوليه "300" را مايكل گوردن نوشته و خود اسنايدر به همراه كرت جانستاد آن را بازنويسي كرده اند.

برني گلدمن، از تهيه كنندگان پروژه "300"، درباره فيلم مي گويد: "تلفيق سبك منحصر به فرد فرانك ميلر با نگاه خلاقانه اسنايدر و همراهي گروهي از ستارگان بين المللي به سركردگي جري باتلر فيلم ما را به اثري هيجان انگيز براي مخاطبان از تمامي گروههاي سني در سرتاسر جهان تبديل مي كند. اين سرگرم كننده ترين روش براي روايت داستاني واقعي از رويارويي 300 جنگجوي اسپارتي با سپاهي عظيم است. ما مي خواهيم با همان روشي كه فرانك ميلر در "شهر گناه" كار كرد، با "300"، دوباره ژانر شمشير و صندل را احيا كنيم."

"شهر گناه" به كارگرداني مشترك رابرت رودريگز و فرانك ميلر تا به امروز بيش از 126 ميليون دلار در دنيا فروش داشته و استوديو فوكس براي ساخت قسمت دوم آن چراغ سبز نشان داده است.

