علی عطشانی کارگردان سینما درباره ساخت "شیطان شلوار لی میپوشد" به خبرنگار مهر گفت: حبیبالله کاسه از دوستان من است و باعث افتخارم است که با وی به عنوان تهیه کننده همکاری کنم. همچنین دوست دارم روزی فیلمنامهای از پیمان عباسی را بسازم اما من در حال حاضر هیچ برنامه ای برای ساخت این فیلم ندارم.
وی افزود: من یک سال است که از پروژه "شیطان شلوار لی میپوشد" جدا شده و انصراف دادهام اما امیدوارم هر شخصی که این فیلم را کارگردانی می کند، نتیجه خوبی داشته باشد.
عطشانی همچنین درباره ساخت فیلم جدیدش عنوان کرد: بعد از "نقش نگار" قرارداد ساخت یک فیلم جدید را با بابک زنجانی بستم. حدود یک هفته ای است که مراحل اولیه کار شروع شده و فیلمنامه آن در حال نگارش است و به زودی برای پروانه ساخت اقدام می کنیم.
کارگردان فیلم "آقای الف" تاکید کرد که اخبار درباره فیلم جدیدش از سایت شخصی وی و یا روابط عمومی فیلم اعلام خواهد شد، بیان کرد: این فیلم در ژانر اجتماعی مسایل روز را مطرح میکند.
وی همچنین درباره مراحل فنی "نقش نگار" گفت: این فیلم هم اکنون در مراحل پایان صداگذاری توسط ایرج شهرزادی قرار دارد و به زودی نسخهای از آن را به جشنواره فیلم فجر ارائه میکنیم.
"نقش نگار" درباره پسری به نام فرزاد است که بدون هماهنگی پدرش قصد ازدواج با نگار را دارد. رضایت موقت پدر همه چیز را برای مراسم خواستگاری مهیا میکند، اما گذشته نگار همه شرایط را دچار تغییر میکند. بهرام رادان، آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، شیوا خسرو مهر، الهه حصاری و رضا ناجی در این فیلم در کنار ناصر ملکمطیعی بازی میکنند.
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