اسنودن آماده پاسخگویی به سوالات پارلمان اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، "ادوارد اسنودن" که در حال حاضر در روسیه به سر می برد، ابراز آمادگی کرد به سوالات پارلمان اروپا پاسخ دهد. "یان فیلیپ آلبرشت" سخنگوی سبزها در پارلمان اروپا با بیان این مطلب از انجام پاسخگویی ویدیویی در روز هجدهم دسامبر (27 آذر) و پخش آن در اینترنت خبر داد.

بر این اساس سوالات نمایندگان پارلمان اروپا در اختیار اسنودن قرار می گیرد و سپس وی به صورت ویدیویی به آنها پاسخ می دهد. به گفته آلبرشت به دلایل امنیتی برگزاری یک ویدیو کنفرانس در این مورد، ممکن نیست زیرا با این کار محل اقامت اسنودن در روسیه لو می رود.

این در حالی است که دستگاه قضایی آمریکا اسنودن 30 ساله را به اتهام خیانت و افشای اسناد محرمانه تحت تعقیب قرار داده است.