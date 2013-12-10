اقدام هماهنگ شرکتهای اینترنتی علیه جاسوسی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، شرکتهای اپل، گوگل، مایکروسافت، فیسبوک، یاهو، لینکداین، توئیتر، و ای او ال، با ارسال نامه ای مشترک به رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین کنگره خواستار این تغییر شدند. این شرکتها در نامه خود از دولت و کنگره آمریکا خواسته اند تا جمع آوری اطلاعات از شهروندان را ممنوع کند تا از این طریق اعتماد عمومی به اینترنت حفظ شود.

در نامه این هشت شرکت آمده است: کفه ترازو در بسیاری از کشورها به شدت به سوی منافع دولت سنگینی کرده و به ضرر حقوق فردی که در قانون اساسی موجود است حرکت کرده است.

این نامه پس از آن منتشر می شود که آژانس امنیت ملی آمریکا، روز جمعه تأکید کرد که جمع آوری اطلاعات مربوط به مکالمات شهروندان در سطح جهان بر اساس فرمانی از سوی کاخ سفید معروف به فرمان اجرایی ۱۲۳۳۳ انجام می‌شود و بنابر این قانونی است.

"ونی واینز" سخنگوی آژانس امنیت ملی آمریکا، روز جمعه در این باره به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود که پیروی ان اس ای از این قانون بدین معنی است که کمیته های کنگره و بازرسان کل مربوطه می توانند بر برنامه شنود نظارت کنند، اما دادگاه مخفی که بر پایه قانون تجسس اطلاعات خارجی تشکیل شده است، بر این شنودها نظارت ندارد.

بر اساس اسناد منتشر شده، آژانس امنیت ملی آمریکا با ابداع دستگاهی پیشرفته که شبیه نقشه های هواشناسی است، قادر است مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی کلیه مردم جهان را رصد کند. بر همین اساس آمریکا در یک سال اخیر و فقط در یک ماه بیش از 70 میلیون مکالمه و فعالیت اینرتنتی را فقط در آلمان و میلیون ها مکالمه دیگر را در فرانسه و اسپانیا شنود کرده و حتی شخص "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان، نیز از گزند جاسوسان آمریکایی در امان نمانده است.