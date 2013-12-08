به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره رقابتهای جام جهانی در حالی از خردادماه سال آینده در برزیل برگزار می‌شود که فیفا مثل ادوار قبل توپ مخصوص آن که "برازوکا" نام دارد را مورد بهره‌برداری قرار خواهد داد. این توپ را کمپانی آدیداس تهیه کرده که به نظر می‌رسد از "جابولانی" که در آفریقای جنوبی مورد استفاده قرار داده بود هم کیفیت بهتری داشته باشد.

فیفا از سال 1930 که برای نخستین بار جام جهانی در اروگوئه برگزار شد و با قهرمانی این تیم به پایان رسید در هر دوره یک توپ ویژه را مورد استفاده قرار داده است. در این بین البته جام جهانی در دهه 40 میلادی برگزار نشد اما پس از آن هر چهار سال یکبار ادامه یافت تا به بیستمین دوره خود در برزیل رسیده است.

نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 به میزبانی اروگوئه و قهرمانی این تیم همراه شد، با این توپ!

ایتالیا در سال 1934 میزبان دومین دوره بود و در حالی که این توپ را به کار گرفته بود چکسلواکی را در فینال برد

تصویری از توپ جام جهانی 1938 فرانسه. در فینال این جام ایتالیا برابر مجارستان برنده شد

"دوپلو" توپ معروف فینال جام جهانی 1950 بود که برزیل در ماراکانا فینال را مقابل 200 هزار هوادارش به اروگوئه باخت

توپ جام جهانی 1954 سوئیس. تیم آلمان غربی در فینال مجارستان را برد و قهرمان شد

این توپ را سوئد میزبان جام جهانی 1958 به کار گرفت. میزبان در فینال 2 - 5 نتیجه را به برزیل واگذار کرد

در سال 1962 شیلی میزبان جام بود و این توپ را مورد استفاده قرار داد. برزیل هم قهرمان شد

این توپ جام جهانی معروف انگلیس در سال 1966 بود. میزبان فینال بحث برانگیز را از آلمان برد و قهرمان شد

تصویر توپ جام جهانی 1970 مکزیک. در فینال این جام برزیل تیم ایتالیا را 4 بر یک در هم کوبید

در جام جهانی 1974 آلمان غربی میزبان بود و با همین توپ در فینال برابر هلند 1 - 2 برنده شد

این هم تصویری از توپ جام جهانی 1978 آرژانتین. میزبان نخستین قهرمانی خود را با شکست هلند به دست آورد

"تانگو" نام توپ جام جهانی 1982 اسپانیا بود. ایتالیا این جام را با غلبه بر آلمان فتح کرد

جام جهانی 1986 مکزیک و توپ معروف "آزتک". مارادونا با "دست خدا" در این جام انگلیس را کنار زد

در جام جهانی 1990 ایتالیا این توپ را رونمایی کرد. پنالتی مشکوک فینال به سود آلمانها اشک مارادونا را در آورد

تصویر توپ جام جهانی 1994 آمریکا. برزیل در فینال این جام روی ضربات پنالتی ایتالیا را برد

این هم توپ جام جهانی 1998 فرانسه. تیم ایران در این جام حضور داشت و فرانسه با غلبه بر برزیل اول شد

ژاپن و کره در جام جهانی 2002 مشترکا این توپ را ارایه کردند. قهرمانی برزیل با پیروزی بر آلمان در فینال

توپ جام جهانی 2006 آلمان و سومین حضور ایران. این بار ایتالیا فرانسه را در فینال با پنالتی برد

"جابولانی" توپ معروف جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و قهرمانی ماتادورها در این دوره

این هم توپ "برازوکا". توپی که قرار است در جام جهانی 2014 برزیل مورد استفاده قرار گیرد