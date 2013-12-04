گزارش تصویری - تشریحی از رونمایی "برازوکا" توپ رسمی جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته طی مراسمی که در آن ستارههای فوتبالی نظیر کافو و سیدورف هم حضور داشتند، از "برازوکا" توپ رسمی جام جهانی 2014 رونمایی شد. این توپ را مانند ادوار قبل کمپانی آدیداس تهیه کرده است.
تصویری از توپ برازوکا در کنار جام جهانی
جشنی که به مناسبت رو نمایی از توپ جام جهانی 2014 برگزار شد
کافو، روبرتو و سیدورف توپ برازوکا را به حاضران در مراسم نشان میدهند
سیدورف با ضربات سر خود به هنرنمایی پرداخت
تصویری از کافو به هنگام زدن ضربه سر
انجام حرکات تکنیکی و ضربه زدن به توپ بخشی از این مراسم بود
نمایی دیگر از معرفی توپ برازوکا توسط ستارههای فوتبال
کافو به دقت توپ برازوکا را زیر نظر دارد
روبرتو توپ را اینگونه مقابل عکاسان قرار داده تا سوژه خوبی به آنها بدهد
تصویری از استیون جرارد به همراه توپ برازوکا
آدیداس تستهای مختلفی را روی برازوکا انجام داده است
نمایی از نحوه ساخت توپ اختصاصی جام جهانی 2014
