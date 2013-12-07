به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه استقلال در این مطلب نوشت: شوخی‌های بی‌حدوحصر درباره تقابل هاشم بیگ‌زاده و لیونل مسی موجب شده است که در 24 ساعت گذشته موج این بی‌خردی‌ها به صفحات شخصی ستاره بزرگ فوتبال جهان هم کشیده شود و بدون تردید استاد دانشگاه صنعتی‌شریف در این بین یکی از مقصران اصلی به شمار می‌رود.

عادل فردوسی‌پور با متلک‌ها و طنزهایش در برنامه اخیر نود بیشتر به این موضوع دامن زده و انتظار می‌رود که او به عنوان چهره تأثیرگذار فوتبال ایران متوجه عواقب این گونه رفتارها نسبت به شخص هاشم بیگ‌زاده و خانواده او باشد.

هاشم بیگ‌زاده یکی از بهترین مدافعان چند سال اخیر باشگاه استقلال است و در روزهایی که همگان درباره رویارویی تیم ملی ایران مقابل ستاره‌های بزرگ فوتبال آرژانتین صحبت می‌کنند بهتر است بدانید که هاشم بیگ‌زاده جزو معدود بازیکنان فوتبال ایران است که از نظر میزان دوندگی در حد استانداردهای سطح اول فوتبال دنیا قرار دارد.

اکنون که در آستانه حضور در صحنه مهم بین‌المللی مانند جام جهانی قرار داریم انتظار می‌رود که در کنار فوتبال و مسائل فنی به فرهنگ و اخلاق ایرانی هم اهمیت بدهیم و آگاه باشیم که مردمان دیگر کشورها فقط به فوتبال ما نگاه نمی‌کنند و رفتار طرفداران فوتبال ایران هم زیر ذره‌بین قرار دارد.

رفتاری که در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های مختلف اجتماعی و به خصوص در صفحات لیونل مسی توسط ایرانیان صورت گرفته فقط جای تاسف و اندوه دارد. به یاد داشته باشیم که تمدن ایرانی فقط یک شعار نیست و امیدواریم در چنین شرایطی ایرانیان بیشتر در قبال فرهنگ و اخلاق ایرانی احساس مسئولیت داشته باشند.