تمرین کم فشار استقلال برای بازی با کاسپین/ ضربات پنالتی نکونام

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال امروز یکشنبه از ساعت 15:30 در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار شد. استقلال که خود را برای بازی روز سه شنبه در مقابل تیم کاسپین در جام حذفی آماده می‌کند، با نظر امیر قلعه نویی تمرین کم فشاری را در دستور کار داشت.

بازیکنان بعد از دویدن و گرم کردن بدن‌ها، آقا وسط بازی کردند و پس از آن به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. در نهایت استقلالی‌ها مثل روزهای گذشته فوتبال درون تیمی بازی کردند.

* خسرو حیدری و مهدی رحمتی که روز گذشته در تمرین استقلال غایب بودند، امروز به جمع سایر استقلالی‌ها پیوستند.

* احمد جمشیدیان در تمرین امروز استقلال غیبت داشت. محمد مهدی نظری هم مثل روزهای گذشته به خاطر سرماخوردگی با لباس شخصی به کمپ استقلال آمد و بعد از چند دقیقه کمپ را ترک کرد.

* با وجود سرمای شدید تهران، حدود 70 تماشاگر در تمرین استقلال حضور یافتند. سوژه اصلی این تماشاگران همچنان قرعه کشی مسابقات جام جهانی 2014 برزیل بود.

* هاشم بیک زاده که در روزهای گذشته هجمه‌های زیادی علیه او در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است، امروز در تمرین استقلال حضور داشت و سرحال تمرین کرد. بیک زاده قبل از شروع تمرین اعلام کرد که تلفن همراهش را خاموش کرده تا با آرامش تمرین کند.

* جواد نکونام پس از اتمام زمان تمرین استقلال، در زمین باقی ماند و با حسین حسینی دروازه بان دوم استقلال که به احتمال زیاد در دیدار مقابل کاسپین درون دروازه می‌ایستد، ضربات پنالتی کار کرد.