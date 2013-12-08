ساندویچ فروشی 3 برابر کتابفروشی درآمد دارد/ کاغذ با توجه به قیمت روز دلار، بندی 20 هزار تومان گران است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست صبح ناشر با حضور ‌علیرضا جاسبی، مدیر نشر پیام محراب از سوی مرکز رسانه‌ای شیرازه صبح امروز یکشنبه 17 آذر در محل این مرکز رسانه‌ای برگزار شد.

در این نشست، علیرضا جاسبی در سخنانی با اشاره به فعالیت بیش از 30 ساله خود در نشر کشور گفت: من پیش از انقلاب در کار لیتوگرافی بودم و یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود که وارد کار نشر شدم. آن زمان عمده کار نشر انتشار آثار وارداتی در داخل بود که عمدتاً بدون مجوز صورت می‌گرفت و در چنین فضایی بود که ما به کار نشر وارد شدیم. تا سال 60 با انتشارات پیام‌آزادی همکاری می‌کردم، اما پس از پایان خدمت سربازی انتشارات پیام محراب را با زمینه کاری کودک و نوجوان و آثار مذهبی تاسیس کردم.

وی ادامه داد: نشر پیام محراب تاکنون 150 اثر چاپ کرده است که از این موضوع 100 عنوان کتاب هم‌اکنون فعال است. همچنین از این میان 80 عنوان کتاب برای مخاطب کودک و نوجوان و 30 عنوان نیز مذهبی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه انتشار قرآن در ایران به طور عمده با چاپ افست همراه است و تعداد انتشار آن بالاست، ما تلاشمان را بر این موضوع قرار دادیم که برای مخاطبانی از دوران قبل از دبستان تا نوجوانی آثاری با موضوعات قرآنی چاپ کنیم. ولی این مسئله را هم نباید از نظر دور داشت که تهیه و تولید برخی آثار، زمان زیادی می‌برد؛ مثلاً تهیه کتاب 14 معصوم (ع) که در 14 مجلد تهیه شده و الان نیز به صورت دو جلدی روانه بازار کتاب شده است، دو سال زمان برد و هشت گرافیست روی آن کار کردند.

وی در ادامه با انتقاد از حمایت نشدن از انتشار آثار مرجع آموزشی برای مخاطبان کودک و نوجوان گفت: من کتابی با عنوان فرهنگنامه دانش‌آموز را به عنوان یک اثر مرجع برای نوجوانان منتشر کردم که تنها مراحل آماده‌سازی آن دو سال زمان برد و تا قبل از آن نیز هیچ ناشری به خاطر گرانی مواد لازم برای انتشارش حاضر به انتشارش نبود. ولی این کتاب با این مشقت برای انتشار در نمایشگاه یاد یار مهربان حتی یک تقاضا برای خرید پیدا نکرد و مسئولان دولتی نیز برای کتابخانه‌هایشان تنها 300 جلد از آن خریدند. من البته در این مدت فعالیت هیچ گاه سکون نداشته‌ام و به طور متوسط سالانه 15 عنوان اثر تازه‌چاپ کرده‌ام، اما مشکل اصلی این است که بر کارهای تازه و خوب منتشر شده توسط ناشران مانوری داده نمی‌شود تا مخاطب با آن آشنایی پیدا کند.

جاسبی در ادامه به مشکل شمارگان پایین کتاب اشاره کرد و گفت: در اوایل انقلاب من شمارگان 12 تا 15 هزار نسخه را داشتم، اما الان باید شمارگان هزار و دو هزار نسخه را ببینیم. چند سال قبل در نمایشگاه کتاب ناشری آمریکایی به من می‌گفت که پیش از انتشار کتاب‌هایش 100 هزار نسخه است که آن را برای کتابفروشی‌های می‌فرستد تا برای خرید انتخاب کنند و آن وقت پس از دریافت سفارش حداقل شمارگانمان یک میلون نسخه است. این ناشر می‌گفت از شمارگان کتاب در ایران تعجب می‌کنم و من هم برایش شرح دادم که ناچاریم این شمارگان را داشته باشیم. تازه اگر کتاب خوبی مثل اطلس بدن را هم چاپ کنیم، باید نزدیک به هشت ماه زمان بگذرد تا سرمایه من بازگردد که این موضوع از منظر اقتصاد امروز صرفه‌ای ندارد. من اگر کتابی‌ را الان چاپ می‌کنم صرفا به خاطر عقیده‌ام است و نه مسائل اقتصادی صرف.

مدیر نشر پیام محراب در ادامه با طبقه‌بندی مشکلات موجود در فعالیت نشر گفت: برخی از مشکلات نشر در سال‌های قبل از انقلاب هم بوده و الان هم هست که مهم‌ترینش مسئله مشکلات توزیع و نبود ویترین است. باید قبول کنیم که کار نشر دیگر امروز صرفه ندارد. یک کتابفروش امروز می‌گوید ساندویچ فروشی سه برابر صرفه اقتصادی دارد و این یعنی تغییر کاربری این مغازه‌ها و طبیعی است که اگر ویترین نباشد، توزیعی هم صورت نمی‌پذیرد. مسئله بعدی ما هم موضوع گرانی مواد اولیه است. وقتی یارانه کاغذ برقرار بود، ما کاغذ را بندی 7 تا 10 هزار تومان می‌خریدیم، اما پس از آن کاغذ به بندی 32 هزار تومان رسید و امروز هم حدود 90 هزار تومان است. در موضوع مقوا و فیلم و زینک هم وضعیت به همین شکل بود.

وی ادامه داد: سرمایه امروز من برای انتشار یک کتاب در 4 سال قبل برای تولید 6 کتاب مصرف می‌شد و در این وضعیت ناچارم نویسنده‌هایی که به من رجوع می‌کنند را رد کنم، چون توان مالی برای انتشار آثارشان را ندارم. از سوی دیگر مسئله شمارگان را هم باید به یاد داشته باشیم. ما در کشور امکان تبلیغات کمی برای کتاب داریم و بدون تبلیغ و با این شمارگان کتاب شناخته نمی‌شد. در یک نمایشگاه استانی به عنوان مثال وقتی پای تبلیغ به میان می‌آید، فروش به طور محسوس تغییر می‌کند و حتی افرادی برای خرید کتاب به نمایشگاه می‌آیند که ظاهرشان اصلاً نشان نمی‌دهد اهل این کار باشند. من باور دارم که مردم ما خواهان کتاب هستند و می‌خوانندش اما گرانی باعث شده است که از این کار دوری کنند.

این ناشر در ادامه با اشاره به موضوع ممیزی گفت: وقتی مسئله‌ای در کشور ما عوض می‌شود، روی یک مسئله تمرکز و بقیه مسائل فراموش می‌شود. موضوع ضوابط چاپ و نشر را چند سال قبل به همه اعلام کردند و مشخص است که چه کتابی نمی‌تواند مجروز نشر بگیرد و خود ناشر می‌تواند با رعایت آن مشکلاتش را حل کند، اما مسئله ممیزی که امروز تنها برای چند ناشر مطرح است، طوری بیان می‌شود که انگار مسئله همه ناشران است.

وی همچنین تاکید کرد: کار نشر تنها یک کاسبی نیست و اصلاً قابل قیاس با آن نیست این کار باید با علاقه همراه باشد و عقیده.

این ناشر در ادامه و در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت تولید کاغذ در کشور گفت: چند سال قبل مقام معظم رهبری در نمایشگاه کتاب خطاب به وزیر ارشاد گفتند که مسئله کاغذ را حل کنید. این کار شدنی هم بود. ما به طور عمده از کشورهایی کاغذ می‌خریم که به آنها نفت می‌فروشیم و می‌شد با یک معامله پایاپای این مسئله آنها را حل کنیم، اما ضعف مدیریت مانع از این کار شد. وقتی دلار 1200 تومان بود، قیمت کاغذ بندی 32 هزار تومان بود و وقتی امروز دلار نزدیک سه هزار تومان است باید قیمت کاغذ بشود بندی 60 هزار تومان، اما الان بیش از 80 هزار تومان است.

جاسبی افزود: کشور ما در داخل امکان تولید کاغذ مرغوب را ندارد. خود من برای انتشار کتابی کاغذ داخلی خریدم. جدای از اینکه هیچ چاپخانه‌ای حاضر به انتشار کتاب با آن نشد و در نهایت یک چاپخانه با دریافت قیمت بالاتری حاضر به این کار شد، وقتی آن کتاب را در نمایشگاه کتاب استانی ارائه کردم، کسی به خاطر وضعیت و کیفیت کاغذ و انتشارش حاضر به خریدش نشد. به نظرم اگر مسئله توزیع کاغذ وارداتی را به اتحادیه و یا وزارت ارشاد می‌دادیم این مسئله قابل حل بود.