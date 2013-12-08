اعراب خلیج فارس و زرادخانه های همیشه تشنه/ سودی که واشنگتن را وسوسه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "چاک هیگل" در روزهای گذشته و پیش از سفر به افغانستان، چند روزی را در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس گذراند و در مدت حضور در این منطقه برای راضی نگه داشتن آنها سخنانی را نیز علیه ایران ایراد کرد تا از این راه مشتریان قدیمی واشنگتن را همچنان در صف خریداران تجهیزات نظامی ایالات متحده قرار دهد.

در همین رابطه رویترز در گزارشی با اشاره به سودی که فروش جنگنده های اف 35 به کشورهای عربی برای آمریکا دارد نوشت : به گفته یک مقام عالی دفاعی ایالات متحده، سفارشهای دریافتی از کشورهای خلیج فارس برای خرید جنگنده های فوق پیشرفته اف۳۵، چنان پرسود است که واشنگتن در فکر است تا زدوتر از آنچه برنامه ریزی شده بود، آنها را به این مشتریان تحویل دهد.

کشورهای سفارش دهنده از هم پیمانان مهم ایالات متحده در منطقه هستند، و قرار بود که این جنگنده ها پس از سال 2020 میلادی یعنی پس از آنکه رژیم صهیونیستی به این جنگنده ها مجهز شد در اختیار اعراب قرار بگیرد.

جنگنده های اف 35 سه نوع هستند که هر یک از آنها بر اساس نیاز خاصی ساخته شده اند.

بر اساس برنامه های قبلی، ارتش رژیم صهیونیستی در سال 2016 میلادی به جنگنده های اف 35 مجهز می شود.

اما با این وجود سود هنگفتی که در فروش این جنگنده ها به اعراب وجود دارد موجب شده تا مقامات پنتاگون شگفت زده شوند از همین رو ممکن است اف 35 ها زودتر از زمان موعود در اختیار اعراب قرار بگیرند.

مشتریان اف 35

کشورهای امارت متحده عربی، ژاپن و کره جنوبی در فهرست سفارش دهندگان ابن جنگنده هستند و قرار است تعدادی از آنها نیز تحویل رژیم صهیونیستی شود. البته گزارش هایی در مورد احتمال فروش اف 35 به عربستان نیز وجود دارد که البته این گزارش ها تایید نشده است.

هزینه بالا و کمک گرفتن از کشورهای دیگر

نظر به هزینه های بالای پروژه ساخت جنگنده اف 35 که عمود پرواز بوده و سرعت آن به دو هزار کیلومتر در ساعت می رسد آمریکا مجبور به کمک گرفتن از چند کشور دیگر شد از همین رو پس از ساخت و آزمایش این جگنده تعدادی از آنها در اختیار کشورهای کانادا، انگلیس، استرالیا، نروژ، ایتالیا، ترکیه، دانمارک و هلند قرار می گیرد که در ساخت آن به آمریکا کمک کرده اند.

عربستان و موشک های ضد تانک

وسوسه مقامات پنتاگون برای تحویل سریعتر جنگنده های اف 35 در حالی است که کنگره همزمان با سفر هیگل به منطقه با طرح فروش موشک های ضد تانک به عربستان سعودی موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، آژانس همکاری های دفاعی پنتاگون اعلام کرده که کنگره با فروش 14 هزار موشک ضد تانک و هزار و 700 موشک دیگر به عربستان براساس دو توافق جداگانه موافقت کرده است. ارزش این دو قرارداد یک میلیارد و 100 میلیون دلار است.

بر اساس اعلام آژانس همکاری های دفاعی پنتاگون، فروش این تسلیحات بر اساس اصل سیاست خارجی و امنیتی ملی آمریکا برای کمک و همچنین بالا بردن توان امنیتی یکی از مهمترین هم پیمانان مهم واشنگتن انجام می شودکه موجب برقراری ثبات سیاسی در خاورمیانه خواهد شد.

این در حالی است که در ماه های گذشته نیز قراردادهایی برای فروش موشک به امارات و عربستان به امضا رسیده بود.